Інтерфакс-Україна
Події
12:15 10.10.2025

На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

1 хв читати
На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський
Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

На Львівщину прибув з робочим візитом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - написав Козицький в телеграм-каналі.

Теги: #сікорський #візит #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 08.10.2025
Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

10:17 07.10.2025
СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

09:04 07.10.2025
Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

12:48 06.10.2025
Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

10:27 05.10.2025
Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

08:47 05.10.2025
У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

08:17 05.10.2025
Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

06:45 05.10.2025
Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

11:21 03.10.2025
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

13:46 01.10.2025
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс

У реєстрі Оберіг 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи, в Резерв+ тимчасово будуть недоступні послуги – Міноборони

Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

АП ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченко за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

Україна збільшила кількість угод про міжнародні медичні партнерства до 95

У суботу в Україні невеликі дощі, у неділю вдень – без опадів

Депутати пропонують Раді запровадити держпідтримку в освіті в формі репетиторства та тьюторства, а також підготовчий рік у вишах

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Нобелівську премію миру присудили венесуельській політикині та громадській діячці Марії Коріні Мачадо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА