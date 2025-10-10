На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

На Львівщину прибув з робочим візитом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - написав Козицький в телеграм-каналі.