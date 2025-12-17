Інтерфакс-Україна
11:27 17.12.2025

Сікорський відповів на заяву речниці МЗС РФ про те, що Ленін був "архітектором" Польщі

Фото: Марцін Манєвський / Міністерство закордонних справ Республіки Польща

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у середу відреагував на твердження речниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що Польщу нібито створив Володимир Ленін, зіронізувавши, що той також був "другом польських дітей", а Володимир Путін нібито є "благодійником України".

"Нагадую російським пропагандистам, що Ленін був не тільки творцем сучасної Польщі, але й другом польських дітей. Одного разу він голився в Пороніні, коли повз вікно проходила група школярів. Він міг перерізати дітям горлянки своєю бритвою, але не зробив цього! Так само президент Путін є благодійником України. Адже він міг скинути атомну бомбу на Київ, але ще цього не зробив. Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, днями речниця МЗС РФ Марія Захарової заявила про те, що Володимир Ленін є "архітектором" польської незалежності.

"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", - заявила вона.

