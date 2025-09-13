Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр-міністр Польщі Радослав Сікорський саркастично висловився щодо версій російських посадових осіб про порушення їх безпілотниками повітряного простору Польщі 10 вересня.

"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН стверджує, що для російських безпілотників фізично неможливо досягти Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" – написав Сікорський у соціальній мережі Х у суботу.