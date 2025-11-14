Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо фактів корупції в НАЕК "Енергоатом", зазначивши, що такі факти можуть стати на заваді вступу країни до Європейського Союзу, повідомила Polsat News.

У розмові з кореспондентом Радослава Сікорського запитали: "Чи має розкрита корупційна справа в Україні вплинути на підтримку України з боку Польщі?"

"Якщо Україна буде терпіти корупцію, то вона не вступить до Європейського Союзу", - заявив Сікорський у четвер в ефірі каналу. "ЄС вимагає чесності, дотримання процедур", - нагадав він.

"Сьогодні моїм гостем був віцепрем’єр України Тарас Качка, і він від мене почув вкотре, що найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію в Україні", - сказав міністр закордонних справ.

Як зазначив глава польської дипломатії, в Україні відбулися відставки та затримання у цій справі, що, на його думку, є "скоріше прикладом адекватної реакції державних органів", водночас зауваживши: "Хоча ми знаємо, що були спроби позбавити антикорупційну службу її повноважень".

"Те, як на це відреагують українські власті, буде ключовим", - наголосив Сікорський.

Глава польської дипломатії також зазначив інтерес Польщі у підтримці України.

"Для нас Україна є функціональним буфером, захистом від російської агресії. Україна мужньо бореться", – сказав Сікорський. – "Там є кілометрові кладовища хоробрих українців, які загинули на війні, завдяки якій армія Путіна знаходиться за кількасот кілометрів від наших кордонів, а не в Медиці ", - додав він.

Очільник МЗС також закликав до солідарності з Україною.

"Звичайно, українці повинні дотримуватися наших правил, звичайно, ми очікуємо, що більшість з них повернеться до своєї країни після війни, але сьогодні проявімо мудрість і солідарність", – закликав Сікорський.