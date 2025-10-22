Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі (МЗС) Радослав Сікорський побажав командувачу Сил безпілотних систем (СБС) України Роберту Бровді ("Мадяру") добити "Дружбу". Таке побажання він висловив у віртуальній суперечці зі угорським візаві Петером Сіярто.

"Я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримаєте нафту через Хорватію",- написав Сікорський у соціальній мережі Х у середу.

Також Сікорський висловив гордість польським судом, який заборонив екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова, якого у ФРН звинувачують у підриві "Північних потоків".

"Пітере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином", - додав Сікорський.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня у Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газогонів "Північний потік" у вересні 2022р., та скасував його тимчасовий арешт, повідомляє видання RMF24.

Німеччина підозрює 49-річного українця, інструктора з дайвінгу, у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" у 2022 році та має намір висунути йому звинувачення. Він стверджує, що не мав жодного стосунку до нападу та перебував в Україні на момент нападу.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2025 року українські дрони атакували нафтоперекачувальні станції "Дружба" в Росії, які постачають нафту до Угорщини та Словаччини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто засудив ці атаки, назвавши їх загрозою для енергетичної безпеки Угорщини, і погрожував зупинити продаж електроенергії Україні.

Нафтопровід "Дружба" - це найбільший у світі нафтопровід, який простягається від Росії через Білорусь і Україну до країн Центральної Європи, зокрема Угорщини.

Атаки призвели до зупинки поставок сирої нафти до Угорщини та Словаччини через південну гілку нафтопроводу.