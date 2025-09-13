Інтерфакс-Україна
Політика
15:43 13.09.2025

Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

1 хв читати
Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/09/13

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває у Києві з візитом та обговорив з ним нові розробки оборонно-промислового комплексу (ОПК), відзначивши важливість спільних оборонних проєктів, повідомляється на сайті політсили.

"Важливо посилювати потенціал і стійкість України, передусім через спільні оборонні проєкти з ЄС та з окремими країнами-членами, зокрема з Польщею. Україна вже має дієві та випробувані сучасні рішення для поля бою, які слід масштабувати у спільній співпраці. Ми докладно обговорили і наші власні розробки", – повідомив Порошенко.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби українських воїнів, а також питання посилення санкційного тиску на РФ.

"Тепер Польща також стала мішенню російських дронів. Це ще раз доводить, що агресія росії становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Саме тому ми і далі будемо посилювати наші позиції. І робити це не для вічної війни, а для того, щоб ця війна не стала вічною", – наголосив Порошенко. 

 

Теги: #сікорський #євроінтеграція #порошенко #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 12.09.2025
Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

18:59 12.09.2025
Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

16:34 12.09.2025
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

14:52 12.09.2025
Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

10:36 12.09.2025
Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

09:41 12.09.2025
Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

09:14 12.09.2025
Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

11:30 11.09.2025
Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

20:04 10.09.2025
Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Відносна більшість українців за демократію, але під час війни тяжіють до наявності сильного лідера, – соцопитування КМІС

Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

Депутат Європарламенту Ґалер закликав розчистити шлях України до членства в ЄС, а Україну припинити санкції проти опозиції

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім переговорним Кластером

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА