Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває у Києві з візитом та обговорив з ним нові розробки оборонно-промислового комплексу (ОПК), відзначивши важливість спільних оборонних проєктів, повідомляється на сайті політсили.

"Важливо посилювати потенціал і стійкість України, передусім через спільні оборонні проєкти з ЄС та з окремими країнами-членами, зокрема з Польщею. Україна вже має дієві та випробувані сучасні рішення для поля бою, які слід масштабувати у спільній співпраці. Ми докладно обговорили і наші власні розробки", – повідомив Порошенко.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби українських воїнів, а також питання посилення санкційного тиску на РФ.

"Тепер Польща також стала мішенню російських дронів. Це ще раз доводить, що агресія росії становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Саме тому ми і далі будемо посилювати наші позиції. І робити це не для вічної війни, а для того, щоб ця війна не стала вічною", – наголосив Порошенко.