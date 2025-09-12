Інтерфакс-Україна
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із польською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Основна увага – посилення оборонної співпраці для подолання спільних безпекових викликів. росія обрала стратегію ескалації гібридної агресії, загрожуючи всім країнам Європи. Саме тому ми шукаємо спільні рішення, які підвищать обороноздатність як України, так і її європейських партнерів", - написав Шмигаль за результатами зустрічі.

Українська сторона передала польській делегації останні дані щодо навмисної атаки "шахедами" проти Польщі. Сторони також обговорили можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей.

"Україна готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів, зокрема балістичних ракет", - наголосив Шмигаль.

Окремо сторони обговорили застосування європейського механізму SAFE для розвитку ОПК України та Польщі.

