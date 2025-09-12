Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр-міністр Польщі Радослав Сікорський сказав, що наразі не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.

Як зазначається, Сікорського попросили прокоментувати дипломатичні наслідки для Росії після того, як її дрони порушили польський повітряний простір у ніч проти середи.

Він відповів, що дипломатичні відносини Києва та Варшави наразі "зводяться до взаємних викликів (очільників посольств – ІФ-У) і вручення нот протесту"; крім того, для російських дипломатів є обмеження на пересування у Польщі.

"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, але й з конкурентами та противниками. Тому станом на зараз я не бачу підстав для розриву відносин. А найкращою відповіддю на російську агресію буде солідарність з Україною та згуртованість Заходу", – вважає глава польського МЗС.