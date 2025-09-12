Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Інтенсифікація російських атак після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру, наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Інтенсифікація російських атак після саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру, не бажає приймати перемир'я, на яке Україна погодилася в односторонньому порядку і без будь-яких умов", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Сікорський додав, що "це показує, хто хоче миру, а хто хоче продовжувати агресивну війну".

"Ми з жалем констатуємо, що Росія не бажає покласти край стражданням невинних людей в Україні", - запевнив глава МЗС Польщі.

За його словами, підтримка Польщею України залишається незмінною.

"Ми не відмовляємося від наших друзів і союзників в умовах посилення агресії", - заявив Сікорський.