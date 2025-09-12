Інтерфакс-Україна
Події
16:58 12.09.2025

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

1 хв читати
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Говорили про напад російських дронів на Польщу. Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував Польщі за підтримку від самого початку війни.

"Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", - зауважив президент.

Також він обговорив із Сікорським тиск на Росію, спільне оборонне виробництво членство України в ЄС.

Зеленський наголосив на важливості відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови всіма 27 голосами.

"Ми також говорили про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів. Дякую Польщі за готовність це реалізувати. Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд", - повідомив президент.

Теги: #сікорський #навчання #зеленський #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 12.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

17:36 12.09.2025
Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

17:33 12.09.2025
Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

17:32 12.09.2025
РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

16:44 12.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

16:34 12.09.2025
Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів – Шмигаль

16:06 12.09.2025
Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

Нова Зеландія також ввела санкції проти причетного до кібератак на Україну підрозділу РФ - Зеленський

15:26 12.09.2025
Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

ОСТАННЄ

На Ставці буде обговорюватись забезпечення армії боєприпасами та захист критичної інфраструктури – Умєров

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Слідство у справі про вбивство активіста Ганула в Одесі завершено – Офіс генпрокурора

Данія запускає проєкт Ukraine Transition Program на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро

Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

Мінсоцполітики розробляє нові підходи до надання допомоги евакуйованим українцям

Кислиця до Навальної: подорожі до Європи "не є правом російських громадян", це привілей для тих, хто не сприяє війні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА