Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Говорили про напад російських дронів на Польщу. Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував Польщі за підтримку від самого початку війни.

"Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", - зауважив президент.

Також він обговорив із Сікорським тиск на Росію, спільне оборонне виробництво членство України в ЄС.

Зеленський наголосив на важливості відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови всіма 27 голосами.

"Ми також говорили про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів. Дякую Польщі за готовність це реалізувати. Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд", - повідомив президент.