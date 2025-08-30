Інтерфакс-Україна
13:33 30.08.2025

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко висловила співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія.

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким", - написала вона у телеграм-каналі.

"Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше зʼясувати обставини загибелі та покарати усіх винних", - додала вона.

