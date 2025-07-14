Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський дрон, що летів в Україну, – джерело

Фото: ДПСУ

Білоруський вертоліт Мі-24 у суботу, 12 липня, збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці.

За даними співрозмовника, 12 липня вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України.

За його словами, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.