Події

16:27 19.05.2024

Вертоліт із президентом Ірану здійснив жорстку посадку на північному заході країни

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Вертоліт із президентом Ірану здійснив жорстку посадку на північному заході країни

Гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, здійснив у неділю жорстку посадку в іранській провінції Східний Азербайджан, повідомляє Associated Press із посиланням на іранське телебачення.

За його даними, інцидент стався поблизу міста Джольфа, розташованого за 600 км на північний захід від Тегерана на кордоні з Азербайджаном.

Деталі події поки що невідомі.

Раїсі на цьому вертольоті повертався з Азербайджану, де разом із президентом Ільхамом Алієвим брав участь у відкритті греблі на річці Арас.

Теги: #раїсі #посадка #вертоліт

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