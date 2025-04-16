ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

Канадська компанія Helijet International передала Головному управлінню розвідки Міноборони України вертоліт Sikorsky S-76A вартістю понад $700 тис для здійснення медичної евакуації.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вертоліт повністю обладнаний і вже фактично готовий до застосування. Гелікоптер слугуватиме для порятунку життів в Україні, ним здійснюватиметься медична евакуація цивільних і військових.

Президент Helijet International Денні Сітнам, який сам є пілотом 35-річним досвідом, наголосив, що для нього велика честь мати можливість передати вертоліт Sikorsky S-76А Україні.

"Ми працювали над цим близько року з багатьма чудовими партнерами.

І я з гордістю можу сказати, що це був один з найбільших досвідів для наших співробітників і людей в нашій компанії - забезпечити передачу цього гелікоптера в Україну", - зазначив він.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов подякував президенту Helijet та народу Канади за допомогу.

"Дякую, що рятуєте нам життя. На жаль, вертольоти нам дуже потрібні. Я сподіваюсь, що цей вертоліт врятує життя наших співробітників та військових всього сектору Сил оборони і безпеки України", - підкреслив Буданов.

Сітнам розповів, що вертоліт повністю справний, але вже не використовується за контрактом в Канаді як гелікоптер для надання медичної допомоги. За його словами, такі гелікоптери коштують від 1 до 2 мільйонів канадських доларів, і, знадобиться близько року, щоб провести всі необхідні заходи для передачі вертольота.

Виконавча директорка Maple Hope Foundation Світлана Комінко підкреслила, що відправка гелікоптера стала можлива завдяки колаборації зі Світовим Конґресом Українців і "організаціям та людям, які повірили в цю ідею, зокрема українцями в Канаді та по всьому світу, що допомагали збирати кошти на транспортування вертольота до України". Для допомоги у транспортуванні гелікоптера Фонд Maple Hope та СКУ запустили національну онлайн-кампанію краудфандингу, яка дозволила українцям приєднатися до місії доставки рятувального гелікоптера. 101 тис. доларів на транспортування вдалося зібрали за три тижні, що є рекордним терміном, додала Комінко.

"Для того, щоб це сталося, ми запустили величезну краудфандингову кампанію. Це був найбільший різдвяний подарунок від української діаспори людям України, для порятунку життів. Життя - найбільша цінність. І якщо цей гелікоптер врятує хоча б одне життя, то все це було того варто", - сказала вона.

Голова місії Світового Конґресу Українців Андрій Шевченко відзначив символічність того, що вертоліт Сікорський "повертається в рідне місто авіаконструктора Ігоря Сікорського для того, щоб допомогти прискорити перемогу України".

"Коли українці і друзі України працюють разом, немає нічого, що б ми не змогли зробити, немає техніки чи зброї, яку би ми не змогли знайти і немає гори, яку ми не зрушимо заради перемоги", - наголосив Шевченко.

Як розповів пілот ГУР "Маестро", переданий вертоліт може вміщати чотирьох медпрацівників і одного важкопораненого. Гелікоптер здатен здійснювати медевакуацію у будь-яку погоду, а також вночі. Приблизно до трьох годин часу можлива підтримка стану пораненого у вертольоті завдяки необхідному обладнанню, зазначили у розвідці.

Начальник Медичного управління ГУР Олег Щепінський наголосив, що гелікоптер Сікорський не перший в арсеналі розвідки, і пілоти авіації "чудово справляються з керуванням цих машин". Підрозділ, що займається аеромедичною евакуацією (екіпаж пілотів та медики) працюють як єдина команда.

"Даний борт поповнить парк санітарної авіації ГУР, що підвищить евакуаційні спроможності і дозволить врятувати якомога більше життів, адже на рахунку кожна хвилина та секунда", - сказав він.

Гелікоптер Sikorsky S-76A, який був переданий у якості пожертви, є продукцією американської компанії Sikorsky Aircraft, заснованої століття тому винахідником гелікоптерів Ігорем Сікорським, який народився у Києві та емігрував до США.

Ініціатива Світового Конґресу Українців "Unite with Ukraine", заснована 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, стала однією з найбільш впливових глобальних кампаній на підтримку українських військових. На сьогодні ініціатива зібрала понад 61 мільйон доларів США від донорів із більш ніж 70 країн світу, що дозволило закупити та передати необхідне військове та медичне обладнання, тактичні засоби, броньовані автомобілі, FPV-дрони, безпілотні комплекси та інші життєво важливі інструменти для оборони.