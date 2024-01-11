Вертоліт ООН захоплений сомалійським угрупуванням "Аш-Шабааб" після вимушеної посадки

Вертоліт ООН із кількома пасажирами був захоплений терористичним угрупуванням "Аш-Шабааб" після вимушеної посадки в районі, контрольованому угрупованням, повідомляє CNN у середу з посиланням на представника ООН.

Наразі готується група з оцінки, повідомив у середу офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик, підтвердивши факт захоплення вертольота.

Вертоліт екстреної допомоги ООН здійснив вимушену посадку, ймовірно, через механічну несправність у регіоні Сомалі Галмудуг, який контролюється терористичним угрупованням, пов'язаним з Аль-Каїдою, за даними державного Сомалійського національного інформаційного агентства (SONNA).

За даними SONNA, на борту було вісім пасажирів, включаючи іноземців. Триває рятувальна операція.