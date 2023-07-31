З монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочато демонтаж герба СРСР

З монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочато демонтаж герба СРСР, повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"Тризуб Батьківщини" набуває зримих форм! Сьогодні (30 липня) відбувся перший етап демонтажу радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-мати": перший фрагмент, "колосок" вагою майже 80 кілограмів, успішно відокремили та спустили на землю. З нетерпінням чекаємо продовження робіт!", - ідеться в повідомленні Музею.

Як повідомлялося, 13 липня ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року. За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн донорських коштів. Також Ткаченко допустив проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-мати" герба СРСР.

Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня.

85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".