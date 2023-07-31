Події

08:46 31.07.2023

З монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочато демонтаж герба СРСР

1 хв читати
З монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочато демонтаж герба СРСР

З монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочато демонтаж герба СРСР, повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"Тризуб Батьківщини" набуває зримих форм! Сьогодні (30 липня) відбувся перший етап демонтажу радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-мати": перший фрагмент, "колосок" вагою майже 80 кілограмів, успішно відокремили та спустили на землю. З нетерпінням чекаємо продовження робіт!", - ідеться в повідомленні Музею.

Як повідомлялося, 13 липня ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року. За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн донорських коштів. Також Ткаченко допустив проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-мати" герба СРСР.

Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня.

85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".

Теги: #демонтаж #батьківщина #герб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 27.07.2023
У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

13:14 26.07.2023
Фракція "Батьківщина" намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія

Фракція "Батьківщина" намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія

20:35 20.07.2023
Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

13:31 13.07.2023
Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року - Ткаченко

Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року - Ткаченко

20:18 06.05.2023
Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

07:25 23.02.2023
На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

15:22 09.02.2023
У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну

У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну

16:57 08.02.2023
У Києві демонтували пам'ятник Чкалову

У Києві демонтували пам'ятник Чкалову

12:15 08.02.2023
Пам'ятник Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, Ватутіну - завтра

Пам'ятник Чкалову в Києві буде демонтовано сьогодні, Ватутіну - завтра

19:12 12.01.2023
Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі вибухи - голова Ради оборони міста Вілкул

Росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів", загинула одна людина - ОВА

ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

ОСТАННЄ

Прийом заяв до вишів для вступу на бакалавра завершується 31 липня

У Кривому Розі вибухи - голова Ради оборони міста Вілкул

Росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів", загинула одна людина - ОВА

ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, чотири людини поранені

Противник випустив 358 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

У Миколаївському районі в результаті ворожих артобстрілів постраждала жінка

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

В ISW пояснили мовчання РФ щодо ударів ЗС України по Чонгарському мосту

Унаслідок ворожої ракетної атаки та подальшої пожежі постраждав охоронець складу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА