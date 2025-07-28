"Батьківщина" зареєструє у Раді альтернативний президентському законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП

Фракція "Батьківщина" подасть до парламенту альтернативний президентському законопроєкт, щодо посилення повноважень НАБУ та САП, повідомляє сайт політичної сили з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко.

"Ми пропонуємо створити Національну асамблею, яка могла б складатися з героїв України, які брали участь у бойових діях. У нас їх сьогодні 211, живих. І щоб вони призначали керівництво антикорупційних органів. По-перше, це абсолютні моральні авторитети країни. А по-друге, ці люди ближче за всіх стикнулися з корупцією – коли через корупцію не вистачає зброї, боєприпасів, немає нормального одягу, погане харчування тощо", – цитує сайт Тимошенко в ефірі телеканала "Еспресо.TV".

Вона нагадала, що наразі усі антикорупційні органи призначає Міжнародна дорадча рада, яка складається з іноземних громадян, "мету роботи яких ми в Україні взагалі не знаємо".

Лідерка "Батьківщини" додала, що створити Національну асамблею міг би парламент, а участь у ній була б добровільною.

"Наші герої, послухавши усіх кандидатів, могли б голосуванням вибрати найдостойнішого. Треба дати їм можливість, замість цієї нікому незрозумілої міжнародної дорадчої ради, перезавантажити НАБУ, САП, Антикорупційний суд. Це, на мою думку, повністю змінить якість запобігання будь-яким корупційним діям", – наголосила Тимошенко.