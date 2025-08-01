Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Качки

Кабінет міністрів визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки.

Згідно з постановою уряду №915 від 30 липня, до компетенції Качки належать питання: зовнішніх зносин; провадження зовнішньополітичної діяльності держави; проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та проведення аналізу відповідних тенденцій; забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності України, її державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, захисту національних інтересів; координації діяльності центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади у сфері європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, реформування державного управління; координації діяльності заступників керівників центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесені питання ЄС та НАТО; погодження кандидатів на посади заступників міністрів з питань європейської інтеграції, кандидатів на посади заступників голів обласних, Київської міських держадміністрацій, до компетенції яких належать питання європейської інтеграції, міжнародного співробітництва та координації міжнародної технічної допомоги, та координації їх діяльності.

Також до його компетенції належать питання: проведення державної політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї; координації роботи, пов’язаної із забезпеченням діяльності Платформи Україна — НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні; спрямування роботи органів виконавчої влади з підготовки матеріалів з відповідних питань до засідань комітетів Верховної Ради, уряду, Ради національної безпеки і оборони України; організації роботи центральних органів виконавчої влади з формування позиції України в органах Ради Європи; організації та координації роботи ЦОВВ з ефективного використання та залучення міжнародної технічної допомоги, отриманої від міжнародних організацій та іноземних держав; забезпечення співпраці уряду та центральних органів виконавчої влади із секретаріатом Національної ради реформ; представлення за рішенням уряду у Верховній Раді позиції Кабімну щодо законопроектів, предмет правового регулювання яких спрямований на виконання зобов’язань України в рамках Угоди, НАТО та Ради Європи або може істотно вплинути на виконання таких зобов’язань.

Крім того, він опікується питаннями: організації роботи ЦОВВ, пов’язаної із здійсненням заходів з посилення торговельно-економічних, інфраструктурних, соціальних та культурних зв’язків між Україною та державами — членами ЄС; координації проведення аналізу ефективності євроінтеграційної політики України, результатів діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на набуття Україною членства в ЄС; координації процесу адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС) та стандартів НАТО; координації проведення реформи державного управління з метою підготовки України до членства в ЄС; координації діяльності, пов’язаної із створенням ефективної системи професійного навчання державних службовців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; взаємодії з експертами та громадськими організаціями у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; координації реалізації стратегій і виконання програм та інших документів з інформування громадськості та комунікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; координації процесу планування, моніторингу та оцінки результативності виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

співпраці з Представництвом України при ЄС; участі у забезпеченні розвитку правової бази з питань співробітництва України з членами міжнародного співтовариства.

Качка також буде координувати питання: розвитку дипломатичної служби України; державної правової політики; державної мовної політики; міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України; розвитку зв’язків із закордонними українцями; координації співпраці органів виконавчої влади з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та підготовки вступу до неї; економічного і соціального розвитку; торгівлі; державної інвестиційної політики; державної зовнішньоекономічної політики; технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності; розвитку підприємництва; державно-приватного партнерства; публічних закупівель; державного матеріального резерву; державного експортного контролю; захисту прав споживачів; державної політики з контролю за цінами; рекламної діяльності в Україні; виставково-ярмаркової діяльності; державної регуляторної політики; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи в зазначеній сфері; дерегуляції господарської діяльності; державної фінансової, бюджетної і боргової політики; організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності; державного пробірного контролю; державного фінансового контролю; казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства; бухгалтерського обліку та аудиту; державної податкової та митної політики; державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку; державної аграрної політики та державної політики у сфері сільського господарства; продовольчої безпеки держави; охорони прав на сорти рослин; тваринництва; рибного господарства та рибної промисловості; охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; меліорації земель; лісового та мисливського господарства; ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, карантину та захисту рослин; насінництва та розсадництва; регулювання земельних відносин та проведення земельної реформи; топографо-геодезичної та картографічної діяльності; приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів.

Серед іншого, серед його компетенцій питання: зайнятості населення; соціального діалогу; охорони навколишнього природного середовища; організації охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; раціонального використання, відтворення та охорони об'єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки; екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; геологічного вивчення та раціонального використання надр; епідеміологічного нагляду (спостереження); санітарного та епідемічного благополуччя населення; координації діяльності української частини міжурядових рад, комітетів та змішаних комісій; представлення Кабміну в Раді бізнес-омбудсмена; взаємодії з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО); координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики; координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування; інші питання за відповідними напрямами діяльності.