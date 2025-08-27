Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабінет міністрів опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Згідно з постановою №1031 від 26 серпня, унормовано, що у разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2-14 цих правил перетину державного кордону, а саме на: членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, голову Служби безпеки України (СБУ), його першого заступника та заступників, голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

Як повідомлялося, в Державній прикордонній службі України заявили, що після набрання чинності схвалених урядом змін до правил перетинання державного кордону громадянами України чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон необхідно буде мати окрім закордонного паспорта також військово-обліковий документ (в паперовому або електронному вигляді).