Інтерфакс-Україна
Події
15:49 27.08.2025

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

2 хв читати
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабінет міністрів опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Згідно з постановою №1031 від 26 серпня, унормовано, що у разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2-14 цих правил перетину державного кордону, а саме на: членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, голову Служби безпеки України (СБУ), його першого заступника та заступників, голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

Як повідомлялося, в Державній прикордонній службі України заявили, що після набрання чинності схвалених урядом змін до правил перетинання державного кордону громадянами України чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон необхідно буде мати окрім закордонного паспорта також військово-обліковий документ (в паперовому або електронному вигляді).

Теги: #кабмін #постанова #перетин_кордону

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 27.08.2025
Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

15:29 27.08.2025
Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

14:51 27.08.2025
Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

14:49 27.08.2025
Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

23:13 26.08.2025
Кабмін схвалив включення до реєстру ще 6 індустріальних парків - Свириденко

Кабмін схвалив включення до реєстру ще 6 індустріальних парків - Свириденко

22:08 26.08.2025
Кабмін ліквідував Коордраду з популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Кабмін ліквідував Коордраду з популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

22:06 26.08.2025
Кабмін затвердив порядок конкурсного відбору для надання фінпідтримки науковим фаховим виданням

Кабмін затвердив порядок конкурсного відбору для надання фінпідтримки науковим фаховим виданням

21:50 26.08.2025
Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

20:05 26.08.2025
Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

ВАЖЛИВЕ

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

ОСТАННЄ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу

Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Свириденко розпочала робочий візит до Данії

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА