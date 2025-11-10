Інтерфакс-Україна
Події
16:33 10.11.2025

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Бережної

Фото: МКСК

Кабінет міністрів визначив питання, що належать до компетенції віцепрем'єр-міністра з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяни Бережної.

Згідно з постановою уряду №1404 від 5 листопада, до компетенції Бережної належать питання: культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; державної мовної політики; кінематографії; збереження національної пам’яті; міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України; державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої території, державної політики у сфері інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України; сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення; освіти і науки; науково-технічної та інноваційної діяльності; молоді, фізичної культури і спорту; національно-патріотичного виховання; інші питання за відповідними напрямами діяльності.

Крім того, уряд визначив, що у разі відсутності першого віцепрем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова його повноваження буде здійснювати віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка і навпаки.

У разі відсутності віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби його повноваження буде виконувати віцепрем'єр Качка, а у разі відсутності віцепрем’єра Бережної її повноваження буде виконувати перший віцепрем'єр Федоров.

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України, яка до цього займала посаду в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

