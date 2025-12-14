Інтерфакс-Україна
Події
20:49 14.12.2025

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

1 хв читати
Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

Група країн Європейського Союзу, які розташовані біля російських кордонів, планує наступного тижня почати роботу над конкретними заходами посилення обороноздатності, оскільки РФ становить занадто велику загрозу, повідомляє Bloomberg.

"Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", - сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Орпо під час виступу в ефірі фінського телебачення заявив, що 16 грудня в Гельсінкі пройде саміт Східного флангу за участю Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. Учасники саміту планують домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС.

За його словами, лідери вказаних країн планують "надіслати Брюсселю чіткий сигнал" та отримати гроші на оборонні проєкти - для початку в розмірі 1,5 млрд євро. Проте вже наступного року в багаторічному бюджеті ЄС витрати можуть сягнути 135 мільярдів євро.

Серед планів новоствореної групи країн Східного флангу - отримати фінансування на покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ.

 

 

Теги: #посилення #єс #обороноздатність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:46 14.12.2025
Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

Італія підтримала Бельгію у протидії плану ЄК щодо використання заморожених російських активів - ЗМІ

00:58 14.12.2025
Стармер та фон дер Ляєн обговорили використання російських активів на користь України – ЗМІ

Стармер та фон дер Ляєн обговорили використання російських активів на користь України – ЗМІ

20:28 12.12.2025
ЄС безстроково заморозив російські активи - AP

ЄС безстроково заморозив російські активи - AP

08:59 12.12.2025
Українські цукровики в 2026р будуть прагнути закріпитися на ринку ЄС, щоб забезпечити згодом його самодостатність - "Укрцукор"

Українські цукровики в 2026р будуть прагнути закріпитися на ринку ЄС, щоб забезпечити згодом його самодостатність - "Укрцукор"

03:14 12.12.2025
Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ

Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ

23:44 11.12.2025
Урсула фон дер Ляєн закликала Трампа не втручатися в європейську демократію – ЗМІ

Урсула фон дер Ляєн закликала Трампа не втручатися в європейську демократію – ЗМІ

21:52 11.12.2025
Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

21:04 11.12.2025
Бізнес столиці готується до нових умов торгівлі з ЄС - засідання у Київській ТПП

Бізнес столиці готується до нових умов торгівлі з ЄС - засідання у Київській ТПП

17:58 11.12.2025
Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

16:08 11.12.2025
Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

У понеділок у більшості регіонів України очікуються погодинні відключення електроенергії - Укренерго

Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

Перші іноземні добровольці прибули у ББпС "Спалах" – Сухопутні війска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА