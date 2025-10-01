Вийшов другий том антології сучасної драматургії - "Драма Панорама 2024"

Побачив світ другий том щорічної антології "Драма Панорама", яка презентує виключно ті сучасні українські п’єси, що протягом року перемогли на драматургічних конкурсах, національних і міжнародних.

Сигнальні примірники "Драма Панорама 2024" були представлені театральним фахівцям в серпні у Харкові під час фестивалю сучасної драматургії "Драма-спринт". А щойно на фб-сторінці "Шоукейс української драматургії" відкрилася підписка на це унікальне драматургічне видання.

Антологія за 2024 рік зібрала вісім п’єс-переможниць п’яти конкурсів минулого року: "Тиждень актуальної п’єси", "Липневий мед", Eurodram, TAW та Конкурс короткої драми. Шість із цих восьми текстів написані військовими, що робить антологію не лише літературним явищем, а й унікальним документом часу.

До антології увійшли п’єси "Баланс" та "Військова мама" Аліни Сарнацької, "Параскева" Ольги Мацюпи, "Мааа, болить!" Юрка Вовкогона та Григорія Семенчука, "Бункер. Я вже нічого не боюся" Богдана Адаменка, "Привиди у гілках" Валерія Пузіка, "Птах на горищі" Олега Михайлова та "Нью-Йорк, +38" Олександра Жугана.

"Тексти, представлені у цій збірці, фіксують новий рівень розвитку нашої драматургії, її художнього освоєння дійсності, її дорослішання", - написала у передмові до антології Жанна Бортнік, докторка філологічних наук, професорка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Антологія випущена спільними зусиллями харківського Театру на Жуках та видавця Олександра Савчука, відомого вимогливістю до поліграфічної якості та увагою до деталей.

Упорядник збірки, драматург і співзасновник Театру на Жуках Дмитро Терновий зазначив, що серед ідей видання - не лише поширення найкращих сучасних п’єс, але і повернення драматургії статусу частини загального літературного процесу. "Саме тому ми хочемо, щоб читач отримав п’єси у вигляді якісної книги: звідси тверда палітурка, білий папір, сучасний дизайн верстки, стильне художнє оформлення".

Антологія "Драма Панорама" - перша українська драматургічна збірка, яка задекларувала себе як щорічне видання, сформоване за принципом об’єднання текстів-переможців всіх фахових конкурсів року. Перший том - "Драма Панорама 2023" - увійшов до списку найкращих українських книжок 2024 року за версією ПЕН у категорії "Українська драматургія". Його було видано за підтримки гранту Стабілізаційного фонду МЗС Німеччини, тоді як збірка за 2024 рік надрукована завдяки допомозі приватних польських меценатів - Рафаля та Емілії Ольшевських (Rafał, Emiliia Olszewscy). Завдяки такій фінансовій підтримці, як і в 2023 році, значна частина накладу безкоштовно передається театрам, бібліотекам і театральним вишам.

Антологія стане важливим ресурсом для театральних практиків, режисерів, дослідників культури й усіх, хто цікавиться новою українською драматургією та сучасним літературним процесом загалом.