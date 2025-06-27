Харківський "Театр на Жуках" розпочинає новий проєкт з просування сучасної драматургії

"Театр на Жуках" запускає новий проєкт, спрямований на просування сучасної драматургії у театри прифронтових міст.

В рамках проєкту заплановано, зокрема, проведення третього фестивалю "Драма-спринт" у Харкові, який відбудеться 15-17 серпня.

"Драма-спринт" - професійна подія, розрахована на фахову театральну аудиторію, під час якої презентуються виключно п’єси-переможниці драматургічних конкурсів року. Цьогоріч фестиваль сучасної драми представить у вигляді перформативних читань вісім п’єс, що отримали нагороди в 2024 році. І режисери читань, і фахова аудиторія фестивалю відбираються на відкритих конкурсах, і подія націлена на знайомство професіоналів з сучасною драматургією і просування її у театр.

"Ще і досі репертуари багатьох театрів залишаються відірваним від актуальної повістки дня, а наша ідея в тому, що театр має ставати більш сучасним, відкритим до проблем суспільства, потреб громад. Ключем для цього ми бачимо вплив на репертуарну політику через прищеплення інтересу до сучасної драматургії, адже саме драматурги найшвидше відгукуються і миттєво реагують на виклики часу в своїх творах", - зазначив керівник проєкту, драматург і співзасновник "Театру на Жуках" Дмитро Терновий.

Він підкреслив, що вперше "Драма-спринт" проводиться поза межами Києва і буде зорієнтований на комунікацію з представниками театрів прифронтових регіонів: "Це свідомий жест децентралізації та підтримки тих міст, де культура чинить щоденний опір", - додав Д.Терновий.

Окрім перформативних читань, під час фестивалю заплановано презентацію нового тому антології "Драма Панорама 2024", що складається з п’єс-переможниць драматургічних конкурсів 2024 року, дискусії з авторами і режисерами про сучасний театр, майстер-класи від відомих митців, що вже мають досвід роботи з сучасною драматургією, широкий фаховий нетворкінг учасників.

Аудиторію фестивалю буде розширена за рахунок онлайн-трансляцій основних подій. А по завершенні "Драма-спринту" запланована серія читань сучасних п’єc у театрах-учасниках з прифронтових міст.

"Театр на Жуках" вже кілька років активно працює на просування сучасної драматургії. Зокрема, за його ініціативами у Києві було проведено два фестивалі "Драма-спринт", започатковано щорічне видання найкращих п’єc року "Драма Панорама", запущено конкурс театрального перекладу ім. І.Стешенко, модернізовано популярну онлайн-бібліотеку "Укрдрамахаб", створено сайт драматургічних перекладів Ukrainian Drama Translations, проведено низку читань української драматургії в США.

Третій "Драма-спринт" і читання сучасної драматургії в прифронтових містах - це частина нового проєкту Театру на Жуках "Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу", що підтримується фінансуванням Міжнародного фонду "Відродження". Проєкт переміг на конкурсі МФВ "Культура. Єдність. Стійкість", і був відібраний експертами фонду в числі 17ти переможців серед 144 поданих на конкурс заявок.