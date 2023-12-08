Українські ТРЦ відзначають зростання товарообороту проти минулого року, відвідуваність перевищила довоєнні показники

Найбільші українські торговельно-розважальні центри відзначили суттєве зростання товарообороту в гривні - на 40-100% поточного року проти минулого, а також відвідуваності, яка перевищила довоєнні показники.

Зокрема, у столичному ТРЦ Respublika Park відвідуваність у жовтні 2023 року перевищила показники довоєнного грудня 2021 року - 1,57 млн осіб проти 1,54 млн, повідомила генеральна директорка Respublika Park Юлія Щаслива. Водночас у листопадову "чорну п'ятницю" трафік становив понад 70 тис. осіб за день.

Крім того, товарооборот орендарів ТРЦ продемонстрував приріст і в гривні, і в доларі проти довоєнного часу.

"Товарооборот у гривні в жовтні-2023 проти грудня-2021 зріс на 41%, у доларі на 5%. Ми порівнювали показники лише з урахуванням орендарів, які працювали в обидва ці періоди. На першому місці за товарооборотом - fashion-орендарі", - розповіла Щаслива на RAU Summit 2023 у Києві.

Як повідомила генеральна директорка ТРЦ і БЦ Retroville Рената Якубченієне, 2023 року трафік об'єкта був рекордним - на 30% вищим, ніж у довоєнний період. У пікові періоди за два дні ТРЦ прийняв 140 тис. відвідувачів.

Товарооборот у гривні в грудні 2023 року проти січня-2022 зріс практично в усіх орендарів, у доларі - у половини, повідомила гендиректорка. Зокрема, довоєнні показники перевищив товарооборот ритейлера H&M, який відкрився в листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, попри обстріл з боку окупантів у березні 2022 року, коли постраждала частина торговельного й бізнес-центру, заповнюваність Retroville на сьогодні становить 86%, зазначила Якубченієне.

БФК Gulliver наразі фіксує приблизно 17 тис. унікальних відвідувачів на день, тоді як у пікові періоди ця кількість сягає 27-28 тис. відвідувачів, розповіла генеральна директорка БФК Gulliver Ірина Круппа.

За її словами, до 2022 року БФК фіксував загальний трафік, без підрахунку унікальних відвідувачів. У довоєнний період цей показник становив 32-35 тис. осіб на день.

Управління комплексу розраховує на приріст унікальних відвідувачів на 10-15% після відкриття магазинів Inditex, які займають більшу частину преміальних локацій.

"Що стосується товарообороту орендарів, то, порівнюючи з довоєнним періодом, у середньому зростання в доларі становить "плюс" 5-7%. Однак окремі категорії показують вищі результати, наприклад спортивні, ювелірні магазини, сезонні товари. Водночас орендарі з діловим одягом, дитячими товарами показують нижчі результати, деякі навіть не відновилися до довоєнних показників", - зазначила Круппа.

Київські об'єкти під управлінням Dragon Capital Property Management (ТРЦ "Смарт Плаза Оболонь", "Піраміда", "Алладін") також загалом демонструють зростання показників до минулого року.

"Щодо відвідуваності, якщо порівнювати 11 місяців 2023 року до аналогічного періоду 2022 року, то в "Піраміді" +33%, в "Аладіні" +48%, у "Смарт Плазі Оболонь" +6%. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то в "Піраміді" повернулися до довоєнних показників, в "Аладіні" +10, у "Смарт Плазі Оболонь" - "мінус" 10%. Загалом в об'єктах на Оболоні зростання набагато нижче, ніж у середньому в столиці", - розповіла комерційний директор Dragon Capital Property Management Наталія Кравець.

Водночас суттєво зросли показники товарообороту в нацвалюті в зазначених об'єктах: за 10 місяців 2023 року проти аналогічного періоду 2022 року зростання становило 57% у ТРЦ "Піраміда", 67% – в "Алладіні", 8% – у "Смарт Плаза Оболонь".

В об'єктах під управлінням Dragon Capital PM в інших містах також відзначають зростання показників. Зокрема, у ТРЦ Sky Park у Вінниці відвідуваність перевищує довоєнні показники на 8%, минулорічні - на 15%.

"Щодня нас відвідують 20-22 тис. гостей. Ми спостерігаємо, що обороти наших орендарів, особливо fashion і спорт, перевищують минулорічні показники вдвічі в гривні. Ми спостерігаємо позитивну динаміку відвідуваності, як місяць проти місяця, так і рік проти року", - повідомив комерційний директор ТРЦ Sky Park Станіслав Шульга.

Водночас відвідуваність львівського ТРЦ Victoria Gardens у 2023 році зрівнялася з показниками 2019 року, встановивши при цьому абсолютний рекорд відвідуваності на "чорну п'ятницю" - 42 тис. відвідувачів.

"Товарооборот у гривні 2023 року проти 2022-го зріс на 56%. Думаю, це зумовлено багатьма чинниками, зокрема зростанням цін орендарів і збільшенням часу, який відвідувачі проводять у нашому ТЦ", - розповів комерційний директор ТРЦ Victoria Gardens Олександр Буркацький.

Водночас скорочення відвідуваності й товарообороту зафіксував ТРЦ Riviera Shopping City в Одесі.

"У нас значно впала відвідуваність, насамперед через скорочення кількості шатл-бусів. Однак збільшилася частка відвідувачів на власному транспорті й сильно зросла конверсія. Тому нині ми більше орієнтуємося на товарооборот. Не можу сказати, що в нас плюс у валюті - ми виходимо десь на "мінус" 15-20% у валюті. Це з урахуванням, що до нас досі не повернулися Inditex і H&M, Decathlon, а гіпермаркет працює зараз без власних цехів", - пояснив генеральний директор ТРЦ Riviera Shopping City Андрій Бринзило.

За його словами, порівняно з офісним та індустріальним сегментом нерухомості ритейл демонструє незвичайну стійкість показників у нинішніх умовах.

Як повідомила Щаслива, трендом на 2024-2025 рр. буде відкриття великої кількості торговельних центрів у західних регіонах України, де в умовах війни значно зріс запит на якісні об'єкти.

Крім того, за словами Якубченієне, нові й наявні об'єкти мають розвивати розважальну частину й фудкорти, які залишаються в тренді і в Україні, і в Європі.