Економіка

14:12 07.02.2024

Товарообіг EVA у 2023 р. зріс на 40%

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Товарообіг EVA у 2023 р. зріс на 40%

Мережа парфюмерно-косметичних магазинів EVA відкрила 59 нових магазинів і наростила товарообіг у 2023 році порівняно з 2022 роком на 40%, повідомила пресслужба компанії.

"Тоді як у 2022-му зусилля компанії були спрямовані більше на збереження бізнесу, 2023-й став для неї роком розвитку. Ми збільшили товарообіг у магазинах LFL на 40% порівняно з 2022 роком. За підсумками року приблизно стільки ж покупців, як у довоєнному 2021-му, і в транзакціях порівняно з ним втратили 6,5%. Ці результати нам далися дуже непросто. Але разом з усією країною ми набули важкого досвіду - навчилися жити у війні й навіть за таких умов, за можливості, рухатися вперед", - повідомила виконавча директорка ТОВ "РУШ" (магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA) Ольга Шевченко.

У 2023 році компанія відкрила 59 нових торгових точок переважно в дизайні "Жіноча енергія", представленому наприкінці минулого року. На 31 грудня мережа налічувала 1061 магазин. З них 50 - "Жіноча енергія". У вересні компанія представила "Центр здоров'я шкіри" з асортиментом дерматокосметики від провідних світових брендів у форматі shop-in-shop. До кінця року дві такі точки працювали в Дніпрі та Києві. У грудні проведено тестовий запуск магазину формату EVA Beauty в київському ТЦ Respublika Park.

"Перший місяць його роботи перевершив наші очікування. Однак результати обговорювати рано. Магазин працює в тестовому режимі. Доопрацювання в ньому ще тривають, і таким, як ми його задумали, він має стати до кінця першого півріччя", - зазначила Шевченко.

У 2024 році компанія планує відкрити ще близько 60 магазинів. Заплановані інвестиції в цей напрям становлять близько 200 млн грн.

Крім того, у 2023 році EVA запустила шість нових ВТМ. Таким чином, портфель private label компанії налічує 58 марок. Це понад 5000 SKU майже у всіх категоріях, представлених в асортименті мережі. У 2024 році серед товарів ВТМ з'явилися, зокрема, б'юті-гаджети, професійні гель-лаки та аромадифузори.

Загалом за рік було продано близько 110 млн одиниць товарів private label. Частка ВТМ у загальних продажах компанії становить 33,9% у натуральному вимірі, 22,8% - у грошовому.

Для підвищення ефективності EVA інвестує значні кошти в розвиток логістики - розбудову та модернізацію складських потужностей. У Львові поруч зі складом триває будівництво нової черги на 9 тис. кв. м під e-commerce. Площа складів у Броварах і Львові збільшується за рахунок впровадження мезонінів. У вересні запущено хаб e-com у Дніпрі.

"Ми максимально спрощуємо й автоматизуємо складські процеси, що прискорює проходження замовлень логістичним ланцюжком", - зазначила Ольга Шевченко.

Вона додала, що цьому сприяє власна система відбору. Крім того, на складах офлайн-мережі запроваджено систему Put to light, що дає змогу не використовувати термінали збору, прискорити адаптацію нових працівників і підвищити продуктивність.

У 2024 році систему планується частково впровадити на складах e-com. Також у планах EVA - автоматизувати системи зберігання: впроваджувати AGV (Automated Guided Vehicle) і AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems).

У 2023 році після паузи відновлено проєкт побудови логістичного хаба в Одесі. Тривають закупівлі необхідних матеріалів і конструкцій, а також інші підготовчі роботи. Площа першої черги одеського хаба має становити 20 тис. кв. м. Будівельні роботи триватимуть у 2025-2026 роках.

Попередньо сума інвестицій у логістичну інфраструктуру в 2024 році може становити до 1,3 млрд грн.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване 2002 року. На 31 грудня мережа налічувала 1061 магазин. У 2024 році компанія планує відкрити ще близько 60 магазинів. Має 58 власних торговельних марок (ВТМ), які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Частки ВТМ у загальних продажах 33,9% у натуральному вимірі, 22,8% - у грошовому. Штат співробітників компанії становить близько 13,4 тис. осіб.

Теги: #eva #товарообiг

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