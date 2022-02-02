Мережа "АТБ" збільшила товарообіг на 20% за підсумками 2021 року

ТОВ "АТБ-Маркет" (Дніпро), що володіє мережею магазинів "АТБ" в Україні та входить до однойменної корпорації, за підсумками 2021 року збільшило товарообіг на 20% порівняно з 2020 роком - до 179,8 млрд грн.

Як повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації "АТБ" Сергій Демченко у Facebook, компанія відкрила 118 нових магазинів мережі минулого року, проведено реконструкцію 61 торговельної точки. Крім того, було створено приблизно 6 тис. нових робочих місць.

Згідно з повідомленням, підприємства корпорації сплатили 19,5 млрд грн податків та зборів, збільшивши торішні показники на 23%.

Як повідомлялося, ТОВ "АТБ-Маркет" за підсумками 2020 року збільшило товарообіг на 18,2% порівняно з 2019 роком - до 149,8 млрд грн.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На підприємствах корпорації працює понад 70 тис. працівників.