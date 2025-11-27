Інтерфакс-Україна
Телеком
11:04 27.11.2025

Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) підтримує ініціативи Європарламенту щодо встановлення мінімального віку доступу до соціальних мереж, відеоплатформ та цифрових AI-сервісів, а також до заборони найбільш шкідливих та залежних цифрових практик, спрямованих на неповнолітніх.

"НАЛУ повністю підтримує дану ініціативу Європарламенту та розглядає її як важливий крок до формування безпечного, етичного та відповідального цифрового середовища", - йдеться в заяві правління НАЛУ, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

НАЛУ зазначає, що європейські рекомендації передбачають, зокрема, встановлення мінімального віку доступу до соцмереж в 16 років, можливість доступу дітей 13–16 років лише за згодою батьків, заборону найбільш шкідливих елементів цифрового дизайну, включно з autoplay, infinite scroll, dark patterns, нав’язливими алгоритмами рекомендацій, заборону таргетованої реклами та інфлюенсерського маркетингу, спрямованих на неповнолітніх, а також посилену відповідальність цифрових платформ за захист дітей, включно з персональною відповідальністю керівників компаній та впровадження точних і приватних систем вікової верифікації.

"У контексті європейської інтеграції України та адаптації національного регулювання до стандартів ЄС, НАЛУ заявляє, що офіційно підтримує пропозиції Європейського парламенту щодо реформування правил цифрової безпеки дітей. Представництво українських лобістів у Брюсселі вже розпочинає консультації з європейськими інституціями для узгодження підходів, які можуть бути імплементовані в Україні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що асоціація рекомендуватиме Верховній Раді та профільним комітетам розглянути можливість адаптації запропонованих європейських норм до національного законодавства.

"НАЛУ готова надати експертну, аналітичну та нормативно-методичну підтримку українським органам влади при розробці відповідних законодавчих змін. Асоціація вважає, що захист неповнолітніх онлайн є питанням національної безпеки, цифрового здоров’я суспільства та відповідальності держави перед молодим поколінням", - наголошується в документі.

В асоціації підкреслили, що НАЛУ й надалі працюватиме над утвердженням прозорих і європейських стандартів у сфері цифрової політики та адвокації, сприяючи формуванню сучасного законодавства, яке захищатиме дітей та підтримуватиме розвиток етичного цифрового простору в Україні.

Європейський парламент 26 листопада 2025 року ухвалив доповідь, якою закликав до запровадження в Європейському Союзі уніфікованого мінімального віку 16 років для доступу до соціальних мереж, відеоплатформ та цифрових AI-сервісів, а також до заборони найбільш шкідливих та залежних цифрових практик, спрямованих на неповнолітніх.

Теги: #соцмережі #вік #налу

