Інтерфакс-Україна
Події
19:20 17.07.2025

Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

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Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

Уряд Великої Британії в рамках реформи виборчої системи вирішив допустити підлітків 16 і 17 років до голосування на виборах, повідомляють у четвер британські ЗМІ.

В уряді зазначили, що такий захід "дозволить зміцнити демократичну залученість до процесу зміни світу і допоможе відновити довіру до демократії у Великій Британії".

До цього мінімальний вік для участі в голосуванні становив 18 років. При цьому на виборах у Шотландії та Уельсі голосувати дозволялося з 16 років. До 1969 року у Великій Британії могли голосувати тільки люди старше 21 року.

Крім того, в рамках реформи уряд розширив список документів, які британці можуть використовувати, щоб підтвердити свою особу на виборчих дільницях. До нього, зокрема, включили банківські іменні картки та посвідчення ветеранів.

Наступні парламентські вибори у Великій Британії заплановані на 2029 рік.

Теги: #вік #голосування #британія

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