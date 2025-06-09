Інтерфакс-Україна
Події
04:55 09.06.2025

У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж

1 хв читати

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж, повідомляє Tagesschau.

Як зазначила міністерка, чітке і, перш за все, ефективне вікове обмеження для користування соціальними мережами захищає дітей у їхньому приватному житті, а також сприяє здоровому розвитку.

"Діти та підлітки потребують захисту, а не тиску самовираження", – підкреслила вона.

На думку Хубіг, це також полегшить життя батькам, яким більше не доведеться щодня обговорювати з дітьми їхню діяльність у соцмережах.

Перший досвід інших країн показує, що таке обмеження позитивно позначається на дітях і підлітках у школах, додала вона.

Там, за словами Хубіг, стає "менше знущань, більше концентрації, більш соціальна взаємодія".

Джерело: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/handynutzung-kinder-und-jugendliche-100.html

Теги: #соцмережі #німеччина #обмеження #вікові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 08.06.2025
У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку

У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку

11:25 07.06.2025
У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту

У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту

20:52 04.06.2025
Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

16:08 04.06.2025
Перша профінансована Німеччиною українська далекобійна зброя може бути розгорнута в ЗСУ вже за кілька тижнів - Пісторіус

Перша профінансована Німеччиною українська далекобійна зброя може бути розгорнута в ЗСУ вже за кілька тижнів - Пісторіус

20:11 02.06.2025
"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

19:58 31.05.2025
Мерц обговорить з Трампом війну в Україні під час візиту до США 5 червня

Мерц обговорить з Трампом війну в Україні під час візиту до США 5 червня

15:47 29.05.2025
Обмеження для вантажного транспорту запроваджуються на ПП "Шегині" через ремонт

Обмеження для вантажного транспорту запроваджуються на ПП "Шегині" через ремонт

13:34 29.05.2025
Мерц: Доставка Taurus "в межах можливого" - ЗМІ

Мерц: Доставка Taurus "в межах можливого" - ЗМІ

01:15 29.05.2025
Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про передчасність завершення візиту Зеленського до Берліна

Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про передчасність завершення візиту Зеленського до Берліна

23:07 28.05.2025
Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

ВАЖЛИВЕ

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступних тижнях та закликав продовжувати тиск на Москву

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди - Зеленський

Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, вони призначалися для України

ОСТАННЄ

Представники Трампа і Маска поговорили по телефону після публічної суперечки

У Києві через атаку РФ пошкоджено офісну будівлю в одному з районів - Ткаченко

Інформація про відключення мобільного зв'язку під час тривог не відповідає дійсності - нардеп

Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

Киян попередили про атаку БпЛА та роботу ППО

Ворожий авіаудар по околиці Харкова спровокував пожежу, даних щодо постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вдарили КАБами по околиці Харкова - мер

"Київавтодор" ліквідовує підтоплення вулично-дорожньої мережі, що виникло через негоду в Києві

Три людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині в неділю

На Прикарпатті через негоду зафіксовано падіння дерев та часткові відключення е/е, вночі очікується гроза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА