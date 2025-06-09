У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж, повідомляє Tagesschau.

Як зазначила міністерка, чітке і, перш за все, ефективне вікове обмеження для користування соціальними мережами захищає дітей у їхньому приватному житті, а також сприяє здоровому розвитку.

"Діти та підлітки потребують захисту, а не тиску самовираження", – підкреслила вона.

На думку Хубіг, це також полегшить життя батькам, яким більше не доведеться щодня обговорювати з дітьми їхню діяльність у соцмережах.

Перший досвід інших країн показує, що таке обмеження позитивно позначається на дітях і підлітках у школах, додала вона.

Там, за словами Хубіг, стає "менше знущань, більше концентрації, більш соціальна взаємодія".

Джерело: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/handynutzung-kinder-und-jugendliche-100.html