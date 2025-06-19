Інтерфакс-Україна
Події
16:36 19.06.2025

США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

2 хв читати
США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

США відновлюють видачу студентських віз за умови надання доступу до профілю заявників у соціальних мережах для перевірки держорганами, заявили в Держдепартаменті.

"З метою спрощення контролю охочим отримати неімміграційні візи - студентам, особам, які вступають на програми професійного навчання, учасникам програм культурного або освітнього обміну - буде наказано зробити публічними всі акаунти в соцмережах", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

У Держдепартаменті цей захід пояснили міркуваннями державної безпеки.

У відомстві уточнили, що його закордонні представництва незабаром почнуть приймати заявки на отримання цих віз; претендентам потрібно стежити за відповідними сайтами.

У травні адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила призначення нових співбесід для претендентів на отримання студентських віз і розглядала можливість запровадити перевірку соціальних мереж заявників.

Цьому рішенню передував конфлікт американської влади з Гарвардським університетом. Трамп неодноразово піддавав елітний навчальний заклад критиці. У квітні американські ЗМІ публікували витяги з листа міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем начальнику імміграційної служби Гарварда. У ньому Ноем зажадала від університету надання відомству інформації про потенційно "незаконні та злочинні" дії, до яких могли бути залучені іноземні студенти.

Керівництво Гарварду визнало ці вимоги незаконними і відмовилося їх виконувати.

Після цього Адміністрація американського президента 22 травня заборонила Гарварду приймати іноземців на навчання за федеральними програмами обміну.

У червні суддя окружного суду США по Массачусетсу Еллісон Берроуз призупинила дію цього указу.

Теги: #соцмережі #студенти #візи #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 19.06.2025
США відновлюють візи для іноземних студентів

США відновлюють візи для іноземних студентів

07:27 19.06.2025
Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

04:44 19.06.2025
США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану – ЗМІ

США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану – ЗМІ

01:53 19.06.2025
Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

01:31 19.06.2025
Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану – ЗМІ

Сенат США відклав "руйнівні санкції" проти Росії через війну Ізраїлю та Ірану – ЗМІ

04:55 09.06.2025
У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж

У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження для користувачів соцмереж

06:39 27.05.2025
Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

22:17 26.05.2025
Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

12:31 26.05.2025
Юрчишин вважає за доцільне почати діалог про обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших соцмережах

Юрчишин вважає за доцільне почати діалог про обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших соцмережах

09:40 05.05.2025
В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

ВАЖЛИВЕ

Понад 800 бійців "Азову" досі в російському полоні – пресслужба

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Окупанти просунулися біля Юнаківки, Олександро-Калинового та Одрадного – DeepState

ОСТАННЄ

Дурову дозволять залишати Францію з 10 липня на строк до двох тижнів для поїздок у Дубай

Музей Івана Гончара і WWF-Україна презентували онлайн-виставку, присвячену деревам в українській культурі

ДБР протягом тижня викрило низку схем для ухилянтів із залученням правоохоронців, депутатів, ТЦК та ВЛК

Понад 800 бійців "Азову" досі в російському полоні – пресслужба

У Харкові остаточно ліквідовано пожежу на підприємстві, яку спровокував ворожий обстріл 7 червня

Вперше українські воїни взяли ворога в полон за допомогою FPV-дрона

Внаслідок авіаударів РФ в Запорізькій області зруйновано приватні будинки та склади

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв в США

Правозахисники закликають президента ветувати закон про множинне громадянство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА