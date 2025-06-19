США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

США відновлюють видачу студентських віз за умови надання доступу до профілю заявників у соціальних мережах для перевірки держорганами, заявили в Держдепартаменті.

"З метою спрощення контролю охочим отримати неімміграційні візи - студентам, особам, які вступають на програми професійного навчання, учасникам програм культурного або освітнього обміну - буде наказано зробити публічними всі акаунти в соцмережах", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

У Держдепартаменті цей захід пояснили міркуваннями державної безпеки.

У відомстві уточнили, що його закордонні представництва незабаром почнуть приймати заявки на отримання цих віз; претендентам потрібно стежити за відповідними сайтами.

У травні адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила призначення нових співбесід для претендентів на отримання студентських віз і розглядала можливість запровадити перевірку соціальних мереж заявників.

Цьому рішенню передував конфлікт американської влади з Гарвардським університетом. Трамп неодноразово піддавав елітний навчальний заклад критиці. У квітні американські ЗМІ публікували витяги з листа міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем начальнику імміграційної служби Гарварда. У ньому Ноем зажадала від університету надання відомству інформації про потенційно "незаконні та злочинні" дії, до яких могли бути залучені іноземні студенти.

Керівництво Гарварду визнало ці вимоги незаконними і відмовилося їх виконувати.

Після цього Адміністрація американського президента 22 травня заборонила Гарварду приймати іноземців на навчання за федеральними програмами обміну.

У червні суддя окружного суду США по Массачусетсу Еллісон Берроуз призупинила дію цього указу.