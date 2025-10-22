Інтерфакс-Україна
18:49 22.10.2025

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму в Україні.

Як повідомили організатори проєкту, Вища школа лобізму створена для розвитку етичної, прозорої та ефективної практики представлення інтересів у публічній політиці.

"Мета школи — закласти підвалини професійної підготовки лобістів нового покоління, що діють за принципами доброчесності, відповідальності та верховенства права", - зазначили організатори.

Першим освітнім курсом НАЛУ стане курс "Лобізм і адвокація: мистецтво впливу на публічну політику".

Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) об’єднала правників, експертів з фінансів та адвокатів для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу.

Видання "Юридична практика" — провідне українське спеціалізоване медіа у сфері права та юриспруденції, засноване у 1995 році, має друковану та електронну версії.

Теги: #запуск #лобізм #налу #школа

