Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

(розширена новина, роздана 16 вересня)

Київ. 17 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Правники, експерти з фінансів та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України (НАЛУ) для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу, повідомив адвокат, голова правління НАЛУ, голова Комітету з інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук.

"Лобіст – це нова професія в Україні, наразі створена НАЛУ. Це означає, що велика професія тепер відкрита для всіх, це означає, що тепер багато бізнесу має підтримку. Лобіст виконує функції з супроводу бізнесу та інвестицій. Сьогодні це означає, що великі компанії, які збираються заходити на відбудову України, мають провідників, мають підтримку та мають менеджерів, які розвиватимуть ці компанії та супроводжуватимуть інвестиції", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Шевчук повідомив, що наразі в НАЛУ ввійшли 20 осіб, тоді як до реєстру прозорості лобістів - єдиного офіційного Державного реєстру лобістів - входить понад 30 осіб, а тримачем реєстру прозорості є Національне агентство запобігання корупції (НАЗК). При цьому НАЛУ може об'єднювати виключно фізичних осіб-лобістів.

"НАЗК перевіряє представників лобістської професії на відповідність вимогам порядності й доброчесності щодо бізнесу, чи вони не порушують законодавства про лобіювання. Лобісти, які входять в НАЛУ, відповідають стандартам якості та вимогам до професії лобіста. Це означає, що цих представників можна й потрібно обирати для того, щоб супроводжувати великі інвестиційні проєкти. Це означає, що сьогодні ми рухаємося в напрямі створення цивілізованого суспільства", - сказав він.

Шевчук також зазначив, що "останнім часом правоохоронні органи багато зловживали, коли якісь інвестиційні проекти представлялися державним органом, коли народні депутати отримували законопроєкти, які потребує бізнес".

"Сьогодні ніхто більше не скаже, що це порушення законодавства або зловживання впливом. Лобісти – це офіційні менеджери, які представляють бізнес", - сказав він.

Як повідомив Шевчук, українські лобісти можуть бути зареєстровані в США як окремі представники професії і зможуть мати відповідний контракт з європейською чи організацією зі США.

"Якщо сьогодні буде замовлення або від якогось лобіста з США, або від якоїсь окремої організації, - наприклад, це може бути й інвестиційний банк, фонд, чи маленький бізнес, який потребує просування, – має бути укладено лобістський договір і цей договір має бути зареєстровано у відповідному реєстрі в США. Самостійно жоден з лобістів не має права діяти на території США, кожен лобіст з України, який має взаємодіяти з американською компанією. Це так само, як з адвокатами: адвокат з Америки не може працювати самостійно в Україні, адвокат з України не може самостійно працювати в США", - пояснив він.

Зі свого боку, виконавчий директор НАЛУ Віталія Глоба зазначила, що серед ключових напрямів діяльності асоціації є розвиток лобізму як важливої складової демократичного суспільства, створення системи саморегулювання та професійних стандартів для лобістів, а також захист прав членів асоціації.

"Будь-який лобіст в нашій країни може стати членом нашої асоціації лобістів, подавши заяву у довільній формі з певними документами, які зазначені на офіційному сайті нашої організації", - сказала вона.

Своєю чергою член правління НАЛУ, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Лещенко та партнери" Олександр Лещенко повідомив, що експерти готують великий звіт про статус, систему і порядок лобіювання в Україні. Його буде представлено в Європейському парламенті, а також в США, де заплановано проведення круглого столу за міжнародною участю з лобістами зі США.

"Лобізм - це діяльність, яка в цивілізованому світі законодавчо врегульована. На жаль, у більшості випадків, у тому числі серед представників еліт, журналістів, існує негативне ставлення до діяльності лобістів. Така думка помилкова, адже, починаючи з 1946 року, в США вперше запрацював акт, який регулює діяльність саме лобістів. На сьогодні Україна на законодавчому рівні створила такий законодавчий акт і наразі відбувається процес встановлення правового регулювання лобістської діяльності", - сказав він.

Як зазначив віцепрезидент НАЛУ, очільник представництва української адвокатури у Великій Британії Олександр Черних, те, що зараз відбувається дуже часто навколо законопроєктів в Україні, не можна назвати професійною діяльністю не за рівнем підготовки, не за рівнем аналізу.

"Абсолютно неправильна річ в Україні, коли громадські активісти витрачають мільйони на ютуби та соціальні мережі, фактично чинячи тиск на державні органи щодо прийняття рішень, при цьому вони не звітують. Якщо ми подивимося звітність податкової і публічної, то це реально мільйони доларів, які потім зникають на якихось фопах, за якісь незрозумілі послуги. Причому незрозуміло, звідки надходять ці мільйони, хто є замовником і яким є кінцевий результат цієї фактично лобістської діяльності. Я дуже щиро вітаю прийняття цього закону, оскільки тепер ми можемо говорити про законну легальну лобістську діяльність", - сказав він.

Зі свого боку, представник НАЛУ в Брюселі, президент European Facilitation Platform Олександр Каменець підкресли необхідність провести дослідження лобістського поля в Україні.

"Це необхідна умова для того, щоб і в Україні, і за кордоном, і в Європі й у світі розуміли, хто зараз є на цьому ринку, на цьому полі в Україні", - сказав він.