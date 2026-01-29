Експерти InfoLight вважають, що Кремль використовує технологію "failed state" для руйнування довіри до держави

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Україна перебуває під безпрецедентним тиском одночасно на кількох фронтах – переговорному, енергетичному, мобілізаційному та інформаційному.

Про це заявив керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко під час круглого столу "InfoLight - 2026: виклики та рішення для інформаційного простору", що відбувся в агентстві "Інтерфакс-Україна.

За словами експерта, січень 2026 року став найважчим місяцем для української енергетики – росія вдвічі збільшила інтенсивність ударів порівняно з груднем. Водночас щомісячна мобілізація покриває лише половину потреб армії, а інформаційний простір переповнений наративами, що підривають довіру до мобілізації та ТЦК.

"Кремль продовжує вірити, що може зламати Україну цієї зими", – наголосив Гончаренко.

Він зазначив, що росія паралельно розгортає кампанію "failed state" у Німеччині, де диверсії супроводжуються заявами проросійських політиків про підтримку путіна та припинення допомоги Україні.

Окрему увагу керівник InfoLight приділив технології рефлексивного управління та моделі "failed state" в Україні. Її мета – системна дискредитація органів влади для створення у громадян відчуття безпорадності та безнадії.

"У цій моделі неважливо, чи правдиві звинувачення. Важлива їх кількість та регулярність. І критично важлива – фальшива легітимність того, хто звинувачує", – пояснив експерт.

За його словами, оскільки найвищу довіру в суспільстві мають військові, ідеальним актором для такої операції є військовий у вигнанні, який має образу на систему.

"Його статус захисника країни автоматично легітимізує будь-яку критику, навіть деструктивну", – додав Гончаренко.

Як приклад він навів кейс блогера Arty Green (Євгена Бекрєнєва), досліджений командою InfoLight методами OSINT. Його комунікаційна модель, за словами експерта, відповідає класичній схемі "failed state": влада – злочинна група, спецслужби – зрадники, правда лише у "посвячених", жодної альтернативи, лише безнадія.

Крім того, команда InfoLight зафіксувала розгортання кампанії штучного протиставлення Залужного та Буданова, яка не має під собою реального підґрунтя.

"Ми відстежуємо, хто і що поширює, які канали та методи задіяні. Звісно, інформуємо відповідні органи", – зазначив Гончаренко, додавши, що InfoLight фактично виконує функцію недержавного Страткому.