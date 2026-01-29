Росія запустила інформаційну спецоперацію проти Буданова та Залужного – політтехнолог

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Росія розпочала нову спеціальну інформаційну операцію, спрямовану на розкол між керівником ГУР Кирилом Будановим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Кінцева мета – підрив довіри до Буданова та послаблення позицій української переговорної групи.

Про це заявив політтехнолог Олег Постернак під час круглого столу в агентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору", організованого ГО "Фонд сприяння демократії".

"Нова спецоперація стартувала 28 січня: фейкові 'інсайди' в Telegram-каналах та соцмережах нібито про конфлікт між Будановим і Залужним, із 'секретними документами' про підсиджування. Це поширюють кремлівські боти. Мета – розколоти військове керівництво та посіяти недовіру в армії", – наголосив Постернак.

За його словами, кампанія дискредитації Буданова включає наративи про "кумівство", "ядерний тероризм" у контексті Запорізької АЕС та "невиконані прогнози". Частину цих тез активно поширюють українські лідери думок, зокрема з пулу Петра Порошенка. Як приклад експерт навів ефір Арті Гріна 6 січня, де без доказів лунали звинувачення на адресу ГУР та його керівника.

"Це не спонтанна критика, а скоординована технологія рефлексивного управління. Мета – послабити позиції українських перемовників під час переговорів із США та створити ілюзію внутрішнього розколу", – підкреслив політтехнолог.

Він також провів історичну паралель із внутрішніми конфліктами в УНР 1918–1920 років, які призвели до дезорганізації армії та падіння держави. "Сьогодні той самий сценарій, але з використанням ШІ, соцмереж та швидкості поширення", – зазначив Постернак.

Експерт окреслив три хвилі майбутніх атак: "зрадники при владі" вже триває, "спротив марний" – підготовка до капітуляції; "винні в поразці" – після компромісів та для хаосу.

Як протидію він запропонував оперативні спростування, публічні заяви від реальних військових та перевірку СБУ можливих зв’язків Арті Гріна з РФ. "Наша задача – публічно розбирати ці технології, щоб суспільство не велося на емоційний хаос і делегітимізацію влади", – підсумував Постернак.