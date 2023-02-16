Група Європарламенту Renew Europe лобіюватиме інтереси України в ЄС та національних парламентах - Арахамія

Політична група Європейського парламенту Renew Europe, з якою фракція "Слуга народу" підписала спільну декларацію, лобіюватиме український порядок денний у Європейському Союзі та національних парламентах, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Вчора у Страсбурзі наша депутатська фракція "Слуга народу" підписала спільну декларацію з політичною групою Європейського парламенту Renew Europe, яка об’єднує 23 країни, 39 партій, налічує 102 депутати Європейського парламенту, 6 членів Європейської ради на чолі з президентом, що є також представником Renew Europe, та 6 єврокомісарів. Renew Europe стане лобістом України на національних рівнях і на рівні ЄС та просуватиме порядок денний, який забезпечить перемогу України", - написав Арахамія у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у декларації зафіксовано, що парламентарі з обох сторін підтримують якнайшвидший (за можливості) у 2023 році початок переговорів про вступ України до ЄС, проведення необхідної підготовчої роботи, підготовку проміжного звіту Європейської комісії (навесні цього року) та її звіт восени цього року.

Арахамія зазначив, що народні депутати та їхні європейські колеги мають намір висловлюватися за конкретну пропозицію Європейської комісії з конфіскації та передачі заморожених російських активів безпосередньо для потреб України під час її відновлення, а також за вжиття ефективних заходів для притягнення до відповідальності та покарання за злочини російської агресії проти України, зокрема, за створення спеціального трибуналу з особливою юрисдикцією.

Як наголосив голова фракції, у декларації зазначається, що сторони, які її підписали, виступатимуть за збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні "з належним урахуванням винищувачів і ракет великої дальності", виконання резолюцій, ухвалених Європейським парламентом на підтримку України, поступову, але рішучу інтеграцію України в єдиний ринок ЄС та ключові галузеві програми.

"У нас є потужний порядок денний та впливові союзники. Будемо разом розбудовувати спільне європейське майбутнє, в якому Україна посяде гідне місце", - підсумував Арахамія.