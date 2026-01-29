Росія перейшла до стратегії "комбінованого шоку" – Івашин

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Російські спецслужби змінюють парадигму інформаційного впливу на Україну, відмовившись від лінійних фейків на користь стратегії "нашарування криз" та провокування внутрішніх соціальних вибухів.

Про це заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху (ГВР) Олексій Івашин під час круглого столу "InfoLight-2026: виклики та рішення для інформаційного простору", що відбувся 29 січня в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ворог не просто вигадує новини – він використовує реальні вразливі точки українського суспільства: відключення електроенергії, питання мобілізації та корупційні скандали. Мета цієї стратегії "комбінованого шоку" – перетворити побутову втому громадян на паливо для політичного протесту та руйнування державного фундаменту зсередини", – зазначив Івашин.

За його словами, одним з найбільш вразливих питань національної безпеки в інфопросторі залишається тема мобілізації. Івашин звернув увагу на те, що з середини 2025 року спостерігається перехід російських ІПСО від юридичних маніпуляцій до повної дегуманізації співробітників ТЦК. "Ми бачимо технологію "локальних вибухів". Через мережу блогерів у TikTok та Telegram-канали будь-яка суперечка масштабується до системного явища. Формується та поширюється небезпечний наратив, де український військовий сприймається не як герой, а як загроза. Це свідомо підвищує градус ненависті в суспільстві, що вже виливається у випадки підпалів автомобілів військових", – наголосив координатор ГВР.

Окрему увагу в доповіді було приділено енергетичному терору, який ворог використовує як тригер для "псевдоповстань". "Схема циклічна: удар по енергооб’єкту – дефіцит – вкид про "продаж світла за кордон". Далі через чати у Viber та Telegram вмикається технологія Astroturfing – штучна масова підтримка, де агенти впливу під виглядом сусідів закликають людей виходити на вулиці та перекривати дороги. Такі соціальні протести технічно доповнюють антимобілізаційні, створюючи простір хаосу", – пояснює Івашин.

Також він відзначив збільшення застосування технологій штучного інтелекту у сучасних операціях РФ: ШІ-ботоферми генерують персоналізовані повідомлення, адаптовані під контекст тих чи інших регіонів України, що спримаються мешканцями органічно та значно ускладнює їх ідентифікацію.

Серед ключових кроків для протидії цим загрозам Івашин назвав впровадження превентивної державної комунікації, створення реєстру верифікованих каналів та синхронізацію роботи енергетиків, військових і медіа-експертів у межах єдиних ситуаційних центрів. "Якщо інформація змушує Вас ненавидіти власну державу чи армію під час війни – вона була створена ворогом, навіть якщо в її основі лежить реальний факт. Критичне мислення сьогодні – це така ж зброя, як і ППО", – підсумував він.

Олексій Івашин нагадав про важливість постійного застосування відомих правила інформаційної гігієни та запропонував алгоритми перевірки громадянами учасників будинкових чатів, детекції емоційних маніпуляцій та розпізнавання технологій "мандрівних акторів" у відеороликах про конфлікти з представниками ТЦК.

Круглий стіл організовано ГО "Фонд сприяння демократії" за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні в межах проєкту "InfoLight".