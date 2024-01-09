Рада планує на найближчому засіданні ухвалити в першому читанні законопроєкт про лобізм

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні ухвалити в першому читанні законопроєкт про лобіювання, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Планується ухвалення законопроекту про лобіювання в першому читанні. Це вимога ЄС. Хоча і дуже дивна", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

Найімовірніше, йдеться про законопроєкт №10337, який Кабінет міністрів України вніс до парламенту 13 грудня.

Крім того, Железняк прогнозує, що найближче засідання ВР відбудеться 10 січня, першим питанням порядку денного якого стане призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати України.

"Це перше питання, за фактом - продовження з минулого засідання. Влада голоси вже назбирала на нього", - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня не змогла призначити Піщанську на посаду голови Рахункової палати України. Член фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що на етапі сигнального голосування стало зрозуміло, що частина депутатів не підтримають ухвалення цього рішення "на головному голосуванні", тому розгляд питання відклали.

Піщанська раніше, з 16 липня 2020 р. до 5 вересня 2023 р., обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).