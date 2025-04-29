В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

Фото: Державна прикордонна служба України

Польська компанія PHU Lechmar повідомила у вівторок про успішну поставку чергової партії боєприпасів та озброєння в рамках масштабного контракту на суму 23 мільярди гривень, укладеного з Державною прикордонною службою України (ДПСУ), а саме – снаряди калібру 152 та 122 мм, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру.

"PHU Lechmar виконує свої зобов'язання відповідно до умов укладених контрактів із Державною прикордонною службою України. Поставки в рамках контракту на 23 мільярди гривень тривають за затвердженим графіком. Сьогоднішня поставка — результат системної роботи, спрямованої на забезпечення українських військових сучасними засобами ураження та необхідними боєприпасами. Наша команда прикладає максимум зусиль для виконання зобов'язань та підтримки обороноздатності України", - повідомила речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила.

В ДПСУ прокоментували поставку чергової партії боєприпасів та озброєння від PHU Lechmar

"У відповідь на зауваження окремих критиків щодо закупівлі на 23 млрд грн – "Побачимо чи поставлять", "Похваліться, не ховайте" – в межах можливого повідомляємо: роботу продовжуємо і не ховаємо – бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники", - ідеться у повідомленні ДПСУ на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось у березні, тема 23 млрд гривень, делегованих Державній прикордонній службі України для закупівлі боєприпасів для потреб Збройних сил України, а також щодо поставок і постачальників, є маніпулятивною, заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україні".

За його словами, з дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн 23 млрд - це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн. простроченої дебіторської заборгованості на цей час не має. "Решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і по частині коштів терміни поставок ще не вийшли", - відзначив представник Держприкордонслужби.

Демченко додав, що Держприкордонслужба постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості і забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов’язань за контрактами.