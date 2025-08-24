Інтерфакс-Україна
Події
15:42 24.08.2025

Зеленський: Є позитивні результати на Донбасі

Фото: Генштаб ЗСУ

На сьогодні є позитивні результати на Донбасі, усі деталі повідомить головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І зараз, в цей День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для російських, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

Теги: #зсу #донбас #успіхи

