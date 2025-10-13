Член наглядової ради Укрексімбанку вибачилася за комунікацію про введення 500 грн комісії по валютних картках

Член наглядової ради Укрексімбанку Анастасія Страхова публічно вибачилася перед клієнтами банку за неналежну комунікацію про запровадження щомісячної комісії у 500 грн по валютних картках, відкритих під виплату депозитів.

"Якщо банк припускається помилки, навіть комунікаційної – це і моя відповідальність, і я повинна зробити все залежне, щоб зменшити втрати", – зазначила Страхова у своєму дописі.

Згідно з поясненням, відповідне повідомлення про зміну тарифів банк розмістив у застосунку 28 серпня, однак багато клієнтів не звернули на нього уваги. Зокрема, через особливості роботи карток, відкритих під валютні депозити, частина військовослужбовців не мала можливості своєчасно відреагувати – картки залишалися активними, і банк автоматично списав 500 грн. Як пояснила Страхова, наприклад, дистанційно закрити такий рахунок неможливо через те, що залишок у 0,99$ не підлягав продажу.

Член наглядової ради додала, що не звернула увагу на це повідомлення у застосунку, тож також сплатила комісію 500 грн.

"Навіть якщо виходити з якогось сегменту бізнесу – то краще б залишити по собі гарні спогади", – підсумувала ситуацію Страхова та порадила запровадити підхід, за якого банк повинен пересвідчитись, що клієнт прочитав повідомлення, особливо коли справа стосується комісій.

Згідно з повідомленням банку на його сайті від 28 серпня, з 1 жовтня вступає в дію нова комісія за розрахунково-касове обслуговування карткових рахунків в іноземній валюті для тарифних пакетів "Депозитний", "Депозитний Преміум", "Депозитний Тревел" та "Депозитний Преміум Плюс" – 500 грн щомісяця. Комісія стягуватиметься у разі, якщо залишок коштів на картковому рахунку на кінець 1-го робочого дня поточного місяця більше, ніж залишок коштів на депозиті, для обслуговування якого було відкрито даний картковий рахунок.

Укрексімбанк, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року з активами 277,84 млрд грн посідав 3-е місце серед 60 банків України.