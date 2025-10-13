Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 13.10.2025

Член наглядової ради Укрексімбанку вибачилася за комунікацію про введення 500 грн комісії по валютних картках

2 хв читати

Член наглядової ради Укрексімбанку Анастасія Страхова публічно вибачилася перед клієнтами банку за неналежну комунікацію про запровадження щомісячної комісії у 500 грн по валютних картках, відкритих під виплату депозитів.

"Якщо банк припускається помилки, навіть комунікаційної – це і моя відповідальність, і я повинна зробити все залежне, щоб зменшити втрати", – зазначила Страхова у своєму дописі.

Згідно з поясненням, відповідне повідомлення про зміну тарифів банк розмістив у застосунку 28 серпня, однак багато клієнтів не звернули на нього уваги. Зокрема, через особливості роботи карток, відкритих під валютні депозити, частина військовослужбовців не мала можливості своєчасно відреагувати – картки залишалися активними, і банк автоматично списав 500 грн. Як пояснила Страхова, наприклад, дистанційно закрити такий рахунок неможливо через те, що залишок у 0,99$ не підлягав продажу.

Член наглядової ради додала, що не звернула увагу на це повідомлення у застосунку, тож також сплатила комісію 500 грн.

"Навіть якщо виходити з якогось сегменту бізнесу – то краще б залишити по собі гарні спогади", – підсумувала ситуацію Страхова та порадила запровадити підхід, за якого банк повинен пересвідчитись, що клієнт прочитав повідомлення, особливо коли справа стосується комісій.

Згідно з повідомленням банку на його сайті від 28 серпня, з 1 жовтня вступає в дію нова комісія за розрахунково-касове обслуговування карткових рахунків в іноземній валюті для тарифних пакетів "Депозитний", "Депозитний Преміум", "Депозитний Тревел" та "Депозитний Преміум Плюс" – 500 грн щомісяця. Комісія стягуватиметься у разі, якщо залишок коштів на картковому рахунку на кінець 1-го робочого дня поточного місяця більше, ніж залишок коштів на депозиті, для обслуговування якого було відкрито даний картковий рахунок.

Укрексімбанк, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року з активами 277,84 млрд грн посідав 3-е місце серед 60 банків України.

Теги: #укрексімбанк #страхова

