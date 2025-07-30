Укрексімбанк надав кредит на 135 млн грн виробнику соків "Еко-Сфера" під часткову держгарантію

Державний Укрексімбанк (Київ) надав 135 млн грн кредиту компанії з виготовлення натуральних соків "Еко-Сфера" з Вінниччини, половину якого покриває держгарантія.

Як повідомляється на сайті банку, кредит оформлено у форматі траншевої кредитної лінії із застосуванням механізму державного ризик-шерингу - 50% ліміту забезпечено державною портфельною гарантією.

Залучені кошти буде використано для сезонного накопичення сировини, що дасть змогу компанії збільшити виробництво в піковий період і посилити ринкову присутність своїх брендів як у регіонах, так і на національному рівні.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав третє місце (311,8 млрд грн) серед 60 діючих банків.