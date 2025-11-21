ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк"

Фото: https://gullivercenter.com

ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію права власності на ТОК Gulliver та пов’язані земельні ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк", а також низку супутніх рішень органів державної влади та нотаріуса, повідомила пресслужба компанії.

Також "Три О" планують оскаржити провадження у справі про банкрутство, вважаючи його незаконним.

Три дні тому, 19 листопада, Господарський суд Києва за заявою Ощадбанку відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Три О", яке раніше володіло ТРЦ Gulliver. Як повідомляє держбанк, наразі триває судова процедура в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA) за позовами Ощадбанку та Укрексімбанку зі стягнення коштів з ексбенефіціара компанії Віктора Поліщука за гарантією щодо зобов’язань ТОВ "Три О". Фінустанова також назвала останнє його інтерв'ю спробою "перевести свою відмову виконувати зобов'язання перед банками в політичну площину".

В свою чергу ТОВ "Три О" вважає ухвалу про банкрутство такою, що суперечить законодавству. Зокрема, станом на дату винесення ухвали триває відкрита Господарським судом міста Києва процедура превентивної реструктуризації зобов’язань ТОВ "Три О" перед Ощадбанком та Укрексімбанком, якою передбачені заходи захисту боржника, поміж них - заборона на відкриття щодо нього провадження у справі про банкрутство.

Також на час відкриття справи про банкрутство Господарським судом міста Києва розглядаються спори про дійсність прав вимоги АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" до ТОВ "Три О", і закон забороняє відкриття справи про банкрутство за наявності таких обставин.

Компанія в релізі нагадує, що 2 вересня 2025 року у справі № 910/10862/25 Господарський суд міста Києва відмовив АТ "Ощадбанк" у прийнятті до розгляду аналогічної заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Три О", зокрема через наведені вище причини.

ТОВ "Три О" пов’язує подальше повторне звернення АТ "Ощадбанк" із заявою про банкрутство та відкриття провадження, зокрема з наближенням кінцевих строків розгляду Київським окружним адміністративним судом позовів ТОВ "Три О" щодо скасування нічних реєстраційних дій Міністерства юстиції України, якими, за твердженням ТОВ "Три О", було забезпечено реєстрацію права власності на ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк". Серед оскаржуваних актів – наказ міністра юстиції Дениса Галущенка.

Також у пресслужбі нагадують, що 17 листопада 2025 року Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Три О" про визнання незаконними та скасування рішень приватного нотаріуса Ірини Гамаль щодо реєстрації за державними банками права власності на ТОК Gulliver та належні йому земельні ділянки, зокрема на підставах, пов’язаних з оцінкою об’єкта.

ТОВ "Три О" повідомляє, що готує апеляційну скаргу на ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство та розглядає можливість звернення до Вищої ради правосуддя зі скаргою на суддю, який ухвалив це рішення.

Як повідомлялося, ТОК Gulliver було передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генпрокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом ТОК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Шевченківський райсуд Києва 17 жовтня 2025 року скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Після цього АРМА припинило конкурс з пошуку управителя для активу.

У липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на ТОК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедуру стягнення було розпочато у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником ТОК Gulliver – своїх зобов'язань за кредитним договором. Консорціум держбанків сформував управлінську команду та планував самостійно управляти активом.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver. Для запобігання такому розвитку подій Ощадбанк звернувся до комунальних служб міста та ДСНС щодо проведення відповідних заходів з перевірки систем водопостачання, електропостачання, під'єднання мережі електроенергії, генераторів тощо.

ТОК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТОК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов'язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником ТОК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року було застосовано персональні економічні санкції.