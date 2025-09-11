ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть гарантію розподілу ризиків без попереднього фінансування державному Укрексімбанку з метою розширення фінансування та надання нових кредитів українським бізнесам на суму EUR100 млн.

Як зазначається на сайті ЄБРР, рада директорів якого затвердила відповідний проєкт 9 вересня, він покриватиме до 50% кредитного ризику.

Згідно з опублікованою інформацією, гарантія буде надана двома рівними траншами, при цьому другий транш поки без зобов’язань.

Наголошується, що до EUR20 млн субкредитів з розподілом ризику будуть спрямовані на фінансування довгострокових інвестицій МСП в рамках Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР зі стимулами, що дозволить фінансувати довгострокові капітальні інвестиції МСП для оновлення своїх технологій та обладнання до стандартів ЄС, включаючи інвестиції в сталі та зелені технології (не менше 70% від підліміту).

Субпозичальники, які мають право на участь, також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення їхніх інвестиційних проектів.

Укрексімбанк є третім банком в Україні за розміром загальних активів загалом на середину цього року – 318,6 млрд грн (8,3% від загальних активів системи).