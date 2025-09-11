Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 11.09.2025

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть гарантію розподілу ризиків без попереднього фінансування державному Укрексімбанку з метою розширення фінансування та надання нових кредитів українським бізнесам на суму EUR100 млн.

Як зазначається на сайті ЄБРР, рада директорів якого затвердила відповідний проєкт 9 вересня, він покриватиме до 50% кредитного ризику.

Згідно з опублікованою інформацією, гарантія буде надана двома рівними траншами, при цьому другий транш поки без зобов’язань.

Наголошується, що до EUR20 млн субкредитів з розподілом ризику будуть спрямовані на фінансування довгострокових інвестицій МСП в рамках Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР зі стимулами, що дозволить фінансувати довгострокові капітальні інвестиції МСП для оновлення своїх технологій та обладнання до стандартів ЄС, включаючи інвестиції в сталі та зелені технології (не менше 70% від підліміту).

Субпозичальники, які мають право на участь, також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення їхніх інвестиційних проектів.

Укрексімбанк є третім банком в Україні за розміром загальних активів загалом на середину цього року – 318,6 млрд грн (8,3% від загальних активів системи).

 

Теги: #укрексімбанк #єбрр #гарантія

