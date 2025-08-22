Інтерфакс-Україна
Економіка
13:39 22.08.2025

Укрексімбанк ввів у правління директора департаменту корпоративного бізнесу Мойсєєнка

Директор Департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору державного Укрексімбанку Андрій Мойсєєнко з 20 серпня став членом правління банку з питань корпоративного бізнесу.

Як зазначається у повідомленні фінустанови у системі розкриття інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада прийняла 19 серпня, строк дії трудового контракту – п'ять років.

Згідно з інформацією, Мойсєєнко очолив департамент корпоративного бізнесу приватного сектору Укрексімбанку в середині вересня минулого року, а до цього у 2018-2020 роках працював заступником голови правління банку "Кредит Дніпро".

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк за розміром загальних активів посідав третє місце (311,8 млрд грн) серед 60 діючих банків.

Теги: #укрексімбанк #мойсєєнко

