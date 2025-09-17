ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у рамках Програми підтримки енергетичної безпеки ESSF надасть гарантію державному Укрексімбанку для часткового покриття кредитного ризику по новим кредитам українському бізнесу для реалізації ним різних енергопроєктів на суму EUR100 млн.

"Проєкт передбачає надання українським приватним компаніям, державним підприємствам, містам і комунальним підприємствам фінансування для реалізації субпроєктів енергогенерації, зберігання енергії та енергоефективності, у тому числі субпроєктів, які відповідають критеріям ПЗЕ (70% обсягу фінансування за програмою)", – зазначається на сайті ЄБРР.

Рада його директорів затвердила відповідний проєкт 9 вересня, він покриватиме до 50% кредитного ризику.

Згідно з опублікованою інформацією, гарантія надається двома рівними траншами, другий з яких є незарезервованим.

Зазначається, що Укрексімбанк також отримає технічну допомога за програмою ESSF.

Також в матеріалах ЄБРР йдеться, що до 20% покритих гарантією субкредитів буде використано для фінансування довгострокових інвестицій малих та середніх підприємств у рамках Кредитної лінії ЄБРР-EU4Business зі стимулами.

Укрексімбанк є третім банком в Україні за розміром загальних активів загалом на середину цього року – 318,6 млрд грн (8,3% від загальних активів системи).

Як повідомлялося, ЄБРР 9 вересня цього року також схвалив надання гарантії Укрексімбанку нових кредитів в інших сферах на EUR100 млн, яка покриває до 50% кредитного ризику.