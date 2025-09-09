Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

Державний Укрексімбанк (Київ) профінансував будівництво 700 МВт обʼєктів на відновлюваних джерелах електроенергії (ВДЕ), приблизно 300 МВт з яких - це вітроелектростанції (ВЕС), повідомив член правління банку Андрій Мойсеєнко.

"У нас профінансовано 700 МВт ВДЕ. Це приватні компанії. 300 МВт - це вітроенергетика. Щоправда, наразі якусь її частину окуповано",- сказав він в ході Українського вітроенергетичного форуму-2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який проходить у Львові

За словами Мойсеєнка, попит на кредитування енергетики дуже великий, і завдання банку - вибудувати необхідні рішення з надання кредитів разом з державними та приватними банками, а також з міжнародними фінансовими інституціями, які теж долучилися до цієї підтримки.

"Партнерство з міжнародними фінансовими організаціями дає нам змогу більше фінансувати",- додав топ-менеджер Укрексімбанку.

Як повідомлялося, заступник керівника головного управління директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Юрій Шафаренко на цьому форумі сказав, що цьогоріч в Україні очкікується приблизно 200 МВт ВЕС.