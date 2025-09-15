Ситуація під Покровськом стабілізувалася - заступник комбрига Нацгвардії "Рубіж" Крищенко

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=9w5T0UC-3eQ

Ситуація на лінії фронту під Покровськом Донецької області зараз стабілізувалася, йде спокійна роботи із зачистки ворога, повідомив заступник командира бригади "Рубіж" Національної гвардії, заступник голови Київської міської державної адміністрації генерал Андрій Крищенко.

"Всі бачили ці страшні вуса, які були, прорив, який зафіксували. Він визвав достатньо резонансне обговорювання в ЗМІ. Але за декілька днів це було ліквідовано. Зараз продовжується оборонна операція, зачищають їх. Але уже всі розуміють, що гострота знята і там іде спокійна робота по знищенню ворогів", - повідомив Крищенко в інтерв'ю "Українській правді".

Генерал зазначив, що ліквідація прориву – заслуга не лише бригади "Рубіж", але й багатьох інших військових підрозділів. "Ліквідацією цього прориву займались всі підрозділи, які були на тому напрямку. Штурмові підрозділи, підрозділи 92 бригади ЗСУ, 14 бригади НГУ, багато приданих підрозділів Сил безпілотних систем", - відзначив він.

Крищенко пояснив, що росіяни не шкодують людей, але все одно не можуть досягти оголошених цілей. "В них не виходить до кінця те, що вони хочуть. Сили оборони досить впевнено їх знищують і в них вже немає тих побажань, як вони анонсували півроку тому… Тактика росіян обумовлена чисельною перевагою. І вони, не шкодуючи людей, просто закидають ними територію і намагаються просочитися. От на нашому напрямку вони майже не застосовують технічні засоби. Лише дрони і піхота суне, суне і суне", - розповів заступник комбрига.

Він переконаний, що бажання росіян отримати весь Донбас в обмін на мир, яке вони проголошують на перемовинах - це їх зізнання у власній неспроможності захопити Донецьку і Луганську області військовим шляхом вже третій рік, незважаючи на втрати.

"Враховуючи темпи росіян, що вони пройшли 10-15 км за цей наступ, вони ще не скоро зможуть чогось досягти. З того, що ми бачимо, у них немає десь накоплених шалених ресурсів, в тому числі, бронетехніки, щоб здійснити якійсь миттєвий прорив. Той факт, що вони наполягають, щоб Україна віддала їм цю незахоплену частину Донецької області, на мою думку, це таке зізнання у власному безсиллі. Хоча я впевнений, що це лише затягування часу, й у найближчому майбутньому якихось домовленостей не буде", - розповів Крищенко.

Він наголосив, що тактика продавлювання та просочування малими групами, яку використовувала російська армія цього літа, не допомогла захопити значних територій, однак коштувала росіянам сотень тисяч солдат.

"Це й наступом назвати неможливо. Це було просочування та продавлювання. Росіяни втрачали тисячі військових, щоб просунутися хоча б на декілька кілометрів. За півроку вони фактично нічого не досягли. Ніяких проривів фронту, жодного крупного міста не взяли. Так, вони захопили кілька невеликих міст, з яких відійшли наші військові на більш вигідні позиції. Бо все ж таки концепція ЗСУ – воювати не людьми, а тактикою", - зазначив Крищенко.

Як повідомлялося, Крищенко в різні часи очолював поліцію Харкова та Києва, а також працював заступником мера столиці Віталія Кличка, і з цієї посади пішов на фронт добровольцем. У квітні 2014 року під час штурму сепаратистами міського управління міліції Горлівки Донецької області відстоював український прапор, коли бойовики намагалися зняти його з будівлі, щоб повісити російський.