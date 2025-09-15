Інтерфакс-Україна
Події
18:50 15.09.2025

Ситуація під Покровськом стабілізувалася - заступник комбрига Нацгвардії "Рубіж" Крищенко

3 хв читати
Ситуація під Покровськом стабілізувалася - заступник комбрига Нацгвардії "Рубіж" Крищенко
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=9w5T0UC-3eQ

Ситуація на лінії фронту під Покровськом Донецької області зараз стабілізувалася, йде спокійна роботи із зачистки ворога, повідомив заступник командира бригади "Рубіж" Національної гвардії, заступник голови Київської міської державної адміністрації генерал Андрій Крищенко.

"Всі бачили ці страшні вуса, які були, прорив, який зафіксували. Він визвав достатньо резонансне обговорювання в ЗМІ. Але за декілька днів це було ліквідовано. Зараз продовжується оборонна операція, зачищають їх. Але уже всі розуміють, що гострота знята і там іде спокійна робота по знищенню ворогів", - повідомив Крищенко в інтерв'ю "Українській правді".

Генерал зазначив, що ліквідація прориву – заслуга не лише бригади "Рубіж", але й багатьох інших військових підрозділів. "Ліквідацією цього прориву займались всі підрозділи, які були на тому напрямку. Штурмові підрозділи, підрозділи 92 бригади ЗСУ, 14 бригади НГУ, багато приданих підрозділів Сил безпілотних систем", - відзначив він.

Крищенко пояснив, що росіяни не шкодують людей, але все одно не можуть досягти оголошених цілей. "В них не виходить до кінця те, що вони хочуть. Сили оборони досить впевнено їх знищують і в них вже немає тих побажань, як вони анонсували півроку тому… Тактика росіян обумовлена чисельною перевагою. І вони, не шкодуючи людей, просто закидають ними територію і намагаються просочитися. От на нашому напрямку вони майже не застосовують технічні засоби. Лише дрони і піхота суне, суне і суне", - розповів заступник комбрига.

Він переконаний, що бажання росіян отримати весь Донбас в обмін на мир, яке вони проголошують на перемовинах - це їх зізнання у власній неспроможності захопити Донецьку і Луганську області військовим шляхом вже третій рік, незважаючи на втрати.

"Враховуючи темпи росіян, що вони пройшли 10-15 км за цей наступ, вони ще не скоро зможуть чогось досягти. З того, що ми бачимо, у них немає десь накоплених шалених ресурсів, в тому числі, бронетехніки, щоб здійснити якійсь миттєвий прорив. Той факт, що вони наполягають, щоб Україна віддала їм цю незахоплену частину Донецької області, на мою думку, це таке зізнання у власному безсиллі. Хоча я впевнений, що це лише затягування часу, й у найближчому майбутньому якихось домовленостей не буде", - розповів Крищенко.

Він наголосив, що тактика продавлювання та просочування малими групами, яку використовувала російська армія цього літа, не допомогла захопити значних територій, однак коштувала росіянам сотень тисяч солдат.

"Це й наступом назвати неможливо. Це було просочування та продавлювання. Росіяни втрачали тисячі військових, щоб просунутися хоча б на декілька кілометрів. За півроку вони фактично нічого не досягли. Ніяких проривів фронту, жодного крупного міста не взяли. Так, вони захопили кілька невеликих міст, з яких відійшли наші військові на більш вигідні позиції. Бо все ж таки концепція ЗСУ – воювати не людьми, а тактикою", - зазначив Крищенко.

Як повідомлялося, Крищенко в різні часи очолював поліцію Харкова та Києва, а також працював заступником мера столиці Віталія Кличка, і з цієї посади пішов на фронт добровольцем. У квітні 2014 року під час штурму сепаратистами міського управління міліції Горлівки Донецької області відстоював український прапор, коли бойовики намагалися зняти його з будівлі, щоб повісити російський.

 

Теги: #крищенко #донбас #ситуація #заступник #кмда #рубіж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 15.09.2025
ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

12:41 15.09.2025
Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

03:46 14.09.2025
Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 86 осіб на покровському напрямку - Генштаб

00:48 13.09.2025
Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:12 11.09.2025
Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

12:14 11.09.2025
Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

02:47 11.09.2025
Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

04:49 09.09.2025
Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

11:44 08.09.2025
Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

05:05 08.09.2025
Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 90 особи на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

ОСТАННЄ

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення з посад командирів 17-го та 20-го армійських корпусів

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

Єрмак: З окупації повернули ще 16 українських дітей

Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових

Окупанти обстрілами та атакою БПЛА вбили ще двох жителів Херсонщини

Житній ринок внесли до переліку об'єктів культурної спадщини

Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

Оновлення з'явились у новій версії застосунку для військових Армія+, серед них рапорт на зміну місця служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА