Інтерфакс-Україна
Події
15:35 16.08.2025

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, що відбулася за підсумками саміту на Алясці, заявив, що Володимир Путін продовжує вимагати від України відмовитися від контролю над усією територією Донбасу, повідомляє Bloomberg.

"Трамп сказав під час телефонної розмови, що хоча рішення про те, що робити з її територією, належить Україні, позиція Путіна не змінилася — він як і раніше хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу на сході України… Росія припинить висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту", - повідомляє агентство з посиланнями на осіб, обізнаних у цьому питанні, які висловилися на умовах анонімності.

Трамп назвав свою зустріч продуктивною і дав зрозуміти, що порадить Зеленському укласти угоду.

За інформацією, Трамп сказав європейським лідерам, що готовий сприяти гарантуванню безпеки України, якщо це не стосуватиметься НАТО. Президент припустив, що Путін погодиться з цим, сказали співрозмовники агентства.

