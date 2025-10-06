Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

В ніч на 6 жовтня українські дрони атакували аеродроми "Саки" і "Кача", вибухи чули у Феодосії, Євпаторії та Сімферопольському районі, повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер".

"На Феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два потужні осередки пожежі", - зазначається у телеграм-каналі "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки у понеділок.

Надається фото для порівняння: який вигляд мали резервуари на нафтобазі після тижневого горіння в жовтні 2024 року. Тоді пожежа після атаки охопила 12 резервуарів з паливом. З них 8 згоріли повністю. На додаток до цього згоріли будівлі на території терміналу.

Сяйво пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів. Допис супроводжується низкою фото пожежі з різних ракурсів

Нафтобаза у Феодосії є найбільшою в Криму. На ній може зберігатися до 250 тис. тонн палива, яким забезпечується як російський флот, так і сухопутні війська. До цього Збройні сили України (ЗСУ) атакували нафтобазу в жовтні минулого року. Тоді влада міста ввела режим техногенної надзвичайної ситуації. При цьому повідомлялося, що поруч з нафтобазою з осені 2022 року стояли системи протиповітряної оборони "Панцир-С1", які повинні були захищати її від атак. Згідно з супутниковими знімками, які вивчив "Кримський вітер", після попередніх ударів з 34 резервуарів з паливом цілими залишилися 22.

"За нашими даними, приліт на нафтобазу в Феодосії був о 01.40. За минулі 7 годин ні гауляйтер Аксьонов, ні його рупор Константинов словом не обмовилися про інцидент. Роблять вигляд, що нічого не було", - зазначає "Кримський вітер"

