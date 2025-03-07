Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків із формулюванням "за адміністративним запитом", повідомляє профільний портал "Мілітарний" із посиланням на кількох користувачів комерційного сервісу.

"Офіційне обґрунтування, що отримали користувачі від адміністрації Maxar – "за адміністративним запитом". Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України", - зазначається у повідомленні на сайті порталу у п'ятницю.

За допомогою Maxar експерти та журналісти відстежували пересування російських військ і результати прильотів.